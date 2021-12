Pallavolo, Ischia, finalmente vittoria!

Finalmente vittoria! L’Ischia Pallavolo interrompe la serie di nove stop di fila, battendo alla “Scotti” il Marino Pallavolo che in classifica aveva un solo punto e da ieri quindi chiude il girone I.

La giovanissima formazione romana (una Under 19 con due soli “over”: il martello Barbetti e Basili) nulla ha potuto contro gli alligatori che avevano assoluto bisogno di vincere questa gara per proseguire la stagione con un pizzico di entusiasmo che finora è mancato a causa del bruttissimo inizio di stagione. Era un’occasione irripetibile per rompere il ghiaccio e così i gialloblé del presidente Ambrosino non se la sono fatta sfuggire. Hanno dominato dall’inizio alla fine, non dando la possibilità al Marino di rientrare in partita.

Simone Ferrandino schiera Lomuto palleggiatore con Ielasi opposto, al centro Minuti e Mele, schiacciatori i fratelli Trani, liberi si alternano come sempre Ferrandino e Castagliuolo. Inizia bene la formazione isolana ma il Marino non molla. Si arriva al 19/19. Un paio di errori in ricezione e un fallo da seconda linea condannano la squadra laziale che cede il set per 25/21 (inutile un time-out degli ospiti sul 21/20). Al ritorno in campo, Ischia pimpante. Scende in campo lo stesso sestetto.

Gli alligatori s’involano sul 10/3. Il coach ospite chiama il time-out ed effettua due cambi (palleggiatore e centrale). Il Marino si fa cogliere in fallo in occasione di qualche doppia, ma alla battuta è preciso e la difesa funziona. Sul 14/13, l’ingresso di Scotto Di Marrazzo è quanto mai azzeccato perché l’atleta procidano piazza punti pesantissimi che favoriscono l’allungo ischitano (22/16).

Ielasi con un paio di attacchi vincenti mette le cose in chiaro, il braccino corto gli ischitani non ce l’hanno e così vanno a vincere anche il secondo. Con il sapore dei punti in bocca, gli alligatori cominciano a credere seriamente nella conquista dell’intera posta. Sul 7/3, il Marino recupera e Ferrandino chiama i suoi ad evitare distrazioni. I laziali sul 10/10 pensano di poter rientrare in partita, l’allenatore ospite Ronzini le prova tutte per invertire la tendenza (nel frattempo s’infortuna l’opposto romano) ma l’Ischia è solida. Si gioca punto a punto fino al 13/12, poi i gialloblé prendono 4 punti di vantaggio che sul piano psicologico valgono tantissimo. Infatti, la concentrazione dell’Ischia è altissima, si sbaglia il minimo sindacale e il 25/19 finale testimonia che i primi tre punti sono realtà e che alla ripresa del campionato a gennaio si potrà scendere in campo senza l’incubo di non aver ancora mosso la classifica. Intanto resta terz’ultimo l’Elisa Pomigliano che ha perso in casa contro il Monterotondo.

GIANLUCA CIGLIANO

ISCHIA PALLAVOLO 3

MARINO PALLAVOLO 0

(25/21; 25/18; 25/19)

ISCHIA PALLAVOLO: Trani Giu., Trani Gio., Minuti, Lomuto, Ielasi, Mele, Di Maio, Scotto Di Marrazzo, Nuzzello, “liberi” Ferrandino e Castagliuolo. Coach Ferrandino.

MARINO PALLAVOLO: Barbetti, Finauri, Basili, Di Gianfelice, Forcina, Peduzzi, Cocuzzone; Martucci, Coscia, Nuccitelli, Amici. Coach Ronzini.

ARBITRI: Guido Ventre e Giuseppe Citro.