Pallavolo. Coach di Costanzo e Scialò all’unisono «Una vittoria che ci rilancia»

«Tre punti che ci volevano, questa vittoria ci rilancia in classifica e dà tanto morale». Alla fine di Ischia Pallavolo-Indomita Salerno, gli alligatori possono posare per la foto ricordo.

E’ pur sempre la prima affermazione casalinga stagionale, con un modesto ma…indomito Salerno che ha lasciato campo libero agli ischitani soltanto nel primo set, giocandosi i restanti due col coltello tra i denti.

Per fortuna la battuta d’arresto contro l’Olimpica Avellino non ha inciso sul piano mentale. La reazione c’è stata ed è importante per chiudere bene il gironcino e fare bene anche nella seconda fase.

Di Costanzo presenta subito Galia in regia, Scialò opposto, Pacelli e Trani, Ielasi e il libero Castagliuolo. Scotto Di Marrazzo ben presto è costretto a prendersi la scena per un problema fisico di Trani. Il primo punto è di Galia, il muro funziona subito bene (Minuti efficace) e Pacelli regala l’allungo agli alligatori. Scialò fisicamente sta meglio e si vede, trascinando i compagni al facile 25/16. Il secondo parziale vede l’Ischia un po’ più fallosa. La correlazione muro-difesa funziona a corrente alternata, a differenza di quella dell’Indomita che porta molti punti. Qualche battuta sbagliata dell’Ischia tiene gli ospiti in linea di galleggiamento. Sotto di due (9/11), l’Ischia ha un sussulto con Ielasi. Un paio di mani-fuori del Salerno, uno scatto di Scotto e una diagonale di Scialò rimettono il turbo ai gialloblù. Sul 22/17, l’Ischia ritorna a giocare col “braccino”, riesce a portarsi sul 24/18 ma prima quattro tocchi, poi un muro fuori e infine una doppia di Scotto fanno rivedere le streghe ma ci pensa ancora Scialò a mettere fine al parziale (25/22). Si ritorna in campo ma il leit-motiv sembra non cambiare. L’allenatore del Salerno le prova tutte, cambia spesso. Gli alligatori iniziano con la…retromarcia inserita (regalati tre punti) ma sul 2/4 Scotto la piazza bene, Galia è preciso da centro e Pacelli due volte risponde al martello avversario. L’Indomita compie uno sforzo enorme per tenere testa all’Ischia, la concentrazione sale ma in palestra nemmeno sul 12/15 si ha l’impressione che gli ospiti possano scappare via. Infatti Scialò e Minuti mettono le cose a posto, una bordata di Pacelli e una battuta fuori dell’Indomita riportano l’inerzia della gara nelle mani degli alligatori che non sbagliano più niente. Gli ultimi tre punti sono di Scialò che mette la firma su questa vittoria.

DI COSTANZO – Tre punti dovevano essere, tre punti sono stati… «L’astinenza si era prolungata. Dovevamo per forza vincere –dice Fabio Di Costanzo a botta calda –. Oltre ad essere una squadra alla portata, l’Indomita aveva qualche problema di organico (rispetto all’andata mancava l’opposto). Il risultato doveva essere questo, non c’erano scusanti. Abbiamo fatto la nostra partita. Siamo stati bravi a portarci sul loro livello, costruendo quel discreto vantaggio che abbiamo conservato fino a fine set. Nell’ultimo parziale siamo andati sotto di qualche punto ma siamo stati bravi a recuperare, ritrovando il nostro gioco». In questa gara c’è stato più spazio per Scotto Di Marrazzo. «Gianni Trani era infortunato (in via precauzionale abbiamo ritenuto di non forzare), tuttavia Marco ha disputato un’ottima partita. La sua grinta, a trentasette anni, è veramente qualcosa di eccezionale».

VITALE – Nelle fila salernitane, coach Pasquale Vitale prende atto della superiorità isolana ma si rammarica per le assenze. «Paghiamo ancora una volta le numerose defezioni che ci perseguitano dall’inizio della stagione. Purtroppo, con poca varietà di scelta, non è possibile effettuare quelle rotazioni che, nel corso dei match, possono rivelarsi decisive ai fini del risultato. Nel primo set, anche a causa di una strategia iniziale errata – continua Vitale – l’Ischia ha controllato senza particolari patemi. Nel secondo e nel terzo, invece, siamo ritornati in partita, ma senza riuscire a sfruttare alcune situazioni che avrebbero potuto portarci sul doppio vantaggio. Devo dire, nel contempo, che l’Ischia ha potuto contare su uno Scialò letteralmente incontenibile che, ahinoi, è salito in cattedra nei momenti decisivi del match».

SCIALO’ CARICO – Ed eccolo Giuseppe Scialò, lo “Squalo” del volley campano, classe 1983, è stato decisamente il migliore dell’Ischia. «La reazione doveva esserci e c’è stata. In settimana abbiamo parlato tra di noi…», dice l’opposto gialloblù. O, più esattamente, tenta di dire perché viene interrotto dai cori e da qualche sfottò dei compagni di squadra. «Sono il più esperto di un gruppo formato da tanti giovani e purtroppo sono vittima dei loro sfottò, ma ci sta, l’importante è che ci sia entusiasmo. Quest’oggi – prosegue Scialò – abbiamo dato una svolta al campionato. Questi tre punti sono importantissimi, sono i primi conquistati in casa. Il confronto avuto in settimana è stato importante, i miglioramenti si sono visti». Spesso si è vista un’Ischia a ottimi livelli (ad esempio contro la Folgore Massa) ma penalizzata da tanti errori a volte banali. «Siamo una squadra che va a “folate”. Riusciamo a subire break di sette punti nello stesso set e poi siamo costretti a spingere per recuperare. Sarebbe bene giocare in maniera costante, dall’inizio fino alla fine. Oggi ci siamo riusciti». A questo punto del campionato (ottava giornata), che ruolo può recitare l’Ischia Pallavolo? «Questa è una squadra forte quanto inesperta perché giovane. Benché bravi sul piano tecnico, i nostri ragazzi devono acquisire un po’ di esperienza. I miglioramenti si vedono nel corso della stagione – spiega Scialò – sono convinto che migliorando nelle prossime partite potremo risalire qualche posizione per chiudere nella parte centrale della classifica».

COSÌ SABATO

ISCHIA PALLAVOLO 3

INDOMITA SALERNO 0

(25/16; 25/22; 25/21)

ISCHIA PALLAVOLO: Galia, Scialò, Trani, Pacelli, Minuti, Ielasi; Scotto Di Marrazzo, Scordino, Cannovo, Tarallo, Di Costanzo V., “liberi” Ferrandino e Castagliuolo. All. Di Costanzo.

INDOMITA SALERNO: Citro, Polisciano, Lopardo, Morriello, Magazzino, “libero” Conforti; Cordella, Rizzo, Zaccaria, Pappalardo. All. Vitale.

ARBITRI: Cafaro di Caserta e Piazza di Napoli.

8a GIORNATA

Folgore Massa-Ol.Avellino 3-1

Ischia Pallavolo-Indomita SA 3-0

Sacs Volley W.-Tya Marigliano 0-3

CLASSIFICA GIR. H2

Folgore Massa 24

Tya Marigliano 17

Olimpica Avellino 10

Ischia Pallavolo* 9

Sacs Volley World NA* 9

Indomita Salerno 0

(* una gara in meno)

9a GIORNATA (20/03)

Folgore Massa-Ischia Pallav.

Tya Marigliano-Indomita SA

Ol.Avellino-Sacs Volley W. NA