PALLANUOTO – SERIE B. Ischia M.C., inizia il tour de force

La scelta delle date nelle quali recuperare i match fin qui non disputati, decisione che la FIN ha sollecitato alle società ad inizio settimana, impone all’Ischia Marine Club, capolista del girone 3 insieme alla Rari Nantes Arechi con 15 punti, un tour de force con quattro partite da disputare nell’arco di due settimane. Nell’incontro valevole per la dodicesima giornata, gli uomini di Iacovelli affrontano nel derby la Cesport Italia, formazione che al momento occupa la quarta posizione in classifica con 10 punti. Il match potrebbe essere considerato, sulla carta, come un impegno agevole per la compagine ischitana ma i gialloblù, superate le difficoltà di inizio torneo, hanno dimostrato di essere una squadra di assoluto valore che se la gioca a viso aperto anche contro avversari più quotati e non smette di credere nella possibilità di agguantare un risultato positivo anche quando si trova a dover reagire a passivi pesanti. Indispensabile per i padroni di casa approcciare il match nel migliore dei modi e non abbassare mai la soglia di concentrazione per evitare di concedere spazio, che potrebbe rivelarsi pericoloso, alle velleità dei rivali. Se Alessandro Femiano rappresenta senza dubbio la punta di diamante della formazione ospite, è altrettanto doveroso rimarcare l’ottimo lavoro fin qui svolto da mister Gagliotta che ha plasmato, con il duro lavoro quotidiano, un gruppo che fa del nuoto e del ritmo le sue armi principali ma che soprattutto gioca mettendo in evidenza la notevole predisposizione di ciascun componente al sacrificio nei confronti del compagno in difficoltà.

IACOVELLI – Mister Iacovelli presenta così l’impegno che attende i suoi: «Questa con la Cesport sarà una partita molto delicata perché il club gialloblù sta dimostrando di essere una squadra rognosa, capace di crederci fino alla fine; la nostra prossima rivale ha già battuto il Circolo Nautico Salerno e fermato la Basilicata quando il confronto sembrava compromesso. Affrontiamo una squadra che se non presa con la giusta concentrazione potrebbe riservarci brutte sorprese. Noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando sempre con il massimo impegno, il gruppo è stupendo, i ragazzi seguono tutte le mie indicazioni. Ci sono tutti i presupposti per disputare una buona partita e noi dobbiamo portare a casa i tre punti».

CENTANNI – Il difensore Ciro Centanni si sofferma sul match e lo contestualizza come tappa iniziale di un periodo impegnativo: «Giochiamo contro una squadra giovane che ha messo in difficoltà formazioni molto più attrezzate. Non è una partita da prendere sotto gamba e per questo ci siamo allenati con grande intensità disputando anche due amichevoli con il Circolo Canottieri Napoli, occasioni che ci regalano un confronto importante con una realtà più forte. Noi dobbiamo giocare la nostra partita senza mai abbassare la concentrazione, i tre punti sono fondamentali. La Cesport è una squadra che non molla mai, gioca fino alla fine ma noi dobbiamo assolutamente centrare la vittoria e non commettere passi falsi per aprire nel migliore dei modi il tour de force che ci aspetta nelle prossime settimane».

12a GIORNATA (Oggi): Basilicata Nuoto-CN Salerno 8-8 (giocata Giovedì); 15.00 Ischia Marine C.-Cesport; 15.00 Pescara N. e PN-R.N.Arechi Salerno; 17.00 San Mauro-Club Aquatico Pescara; 18.30 Aquademia-Waterpolo Bari.

CLASSIFICA GIR. 3: Ischia Marine Club** e R.N.Arechi Salerno* 15; C.N. Salerno** e Cesport 10; Pescara Nuoto e PN** e Club Aq.Pescara** 9; Basilicata Nuoto* 8; San Mauro* 6; Waterpolo Bari** e Aquademia* 0. (* una gara in meno)