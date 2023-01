Pallanuoto. La Bava Opportunity riceve alla Scandone una delle due capolista del torneo

Il calendario non si rivela certamente amico ma l’entusiasmo, soprattutto nelle situazioni più difficili, rende possibile ciò che, spesso, sembra perlomeno complicato. Vuole iniziare nel migliore dei modi il suo 2023 la Bava Opportunity Ischia Marine Club, decima in classifica con 4 punti, che nell’incontro valevole per l’ottava giornata del girone Sud del campionato di serie A2 affronta alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 18:00 con diretta streaming sulla pagina Videoplay, la Rari Nantes Florentia, in testa a punteggio pieno insieme alla Roma Vis Nova.

Compito, almeno sulla carta, proibitivo per i padroni di casa contro una rivale che, nonostante i diversi cambi che hanno ulteriormente ringiovanito il roster, ha saputo confermarsi ad alti livelli costruendo buona parte delle sue fortune sulla difesa meno battuta del girone. I partenopei vogliono sfruttare la carica di entusiasmo che si è generata dall’inatteso cambio di guida tecnica intervenuto ad inizio settimana con l’arrivo in panchina di Fabio Coda che ha rilevato Federico Calvino dopo che quest’ultimo ha dovuto farsi da parte per impegni lavorativi. Non finiscono però qui le novità perché il nuovo tecnico avrà a disposizione e potrebbe anche decidere per il loro inserimento nei tredici a referto, sia lo slovacco Robert Kaid, per il quale sono state completate le pratiche per il tesseramento, che Luca Silvestri, prodotto del settore giovanile del Circolo Nautico Posillipo.

Alla vigilia abbiamo raccolto le parole di Amaurys Perez: “Dovremo stare attenti. Affrontiamo una squadra che ha grande esperienza. La Rari Nantes Florentia è una formazione ben preparata fisicamente, mentalmente e tatticamente da un ottimo allenatore come Luca Minetti. Sarà abbastanza difficile, è inutile che ci nascondiamo, ma ci proveremo lo stesso.”