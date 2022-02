Pallanuoto. Ischia Marine Club, si parte il 12 febbraio

Finalmente una data certa. Con un mese di ritardo sulla tabella di marcia, causa pandemia, sabato 12 febbraio inizierà il campionato nazionale di Serie B. Proprio ieri, la Federazione ha inviato alle società una nota ufficiale comunicando che il campionato inizierà il 12 febbraio e si partirà dalla quinta giornata. Le prime quattro giornate saranno recuperate in coda al calendario: 28 maggio, 4 giugno, 11 giugno e 18 giugno.

L’Ischia Marine non debutterà più a Pescara bensì nella piscina del Circolo Nautico Salerno, per poi fare l’esordio interno alla “Scandone” contro l’altro club pescarese, il Club Aquatico. Il Settore Pallanuoto in questi giorni ha mediato sulle richieste delle società (di aumentare i gironi come nella passata stagione). E’ stato stabilito che la formula della prima fase non cambierà. Ad essere ridotta sarà la fase dei Play Off, tornando alla vecchia formula che coinvolgeva soltanto le prime due classificate di ciascun girone (gara 1: 25 giugno, gara 2: 29 giugno, gara 3: 2 luglio).

In attesa di conoscere le novità sulla partenza dei campionati, l’Ischia Marine Club in questi giorni ha continuato a lavorare alacremente. Il roster al completo non si sottrae ai carichi di lavoro e alle esercitazioni tattiche che Paolo Iacovelli predispone quotidianamente per consentire alla squadra di presentarsi nelle migliori condizioni possibili quando si inizierà a fare sul serio. «Aspettiamo con ansia l’inizio del campionato, al momento sussiste una ridda di voci circa la formula del torneo – ha dichiarato Iacovelli qualche ora prima delle decisioni adottate dalla FIN –. Nel nostro caso, oltre alla grande perdita di Mattiello, uno degli elementi più esperti e più forti della rosa, l’eventuale cambiamento della formula, dal punto di vista tecnico, non ci andrebbe ad agevolare però capisco che ci siano società che vivano un momento di difficoltà e dal punto di vista economico. In caso di variazione (che poi non è avvenuta, ndr), andrebbero a risparmiare i soldi delle trasferte. La modifica della struttura del campionato renderebbe il cammino ancora più tortuoso perché una sconfitta ad esempio potrebbe complicare i piani. Ci stiamo continuando ad allenare bene e ieri (martedì per chi legge, ndr) abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con il Circolo Canottieri Napoli, formazione che orbita nelle prime posizioni del girone Sud del campionato di serie A2. Ringrazio Enzo Massa e il vicepresidente Gallinoro per l’ospitalità».

STARACE – Il presidente Franco Starace non vede l’ora che si cominci a giocare. «La nostra è una Federazione molto attenta alle problematiche relative al Covid – spiega Starace –. D’altro canto, alcune società di B avrebbero voluto la riduzione dei campionati anche per una questione economica. In Federazione hanno fatto delle valutazioni. se modificare i quattro gironi da dieci. Così non è stato e ci sarà una coda del campionato che sarebbe dovuto iniziare il 15 gennaio. Si parte con un mese di ritardo e ciò danneggia soprattutto la nostra società che è partita con anticipo rispetto alle precedenti stagioni, si allena da diverse settimane e, per protocollo, fino a qualche giorno fa non ha potuto disputare amichevoli».