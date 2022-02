Pallanuoto. Ischia Marine Club: inizia una nuova avventura

E’ tutto pronto per l’esordio in campionato. Domani pomeriggio la rinnovata quanto ambiziosa Ischia Marine Club inizierà il suo terzo campionato di Serie B. Smaltita la delusione per la finale persa nella scorsa stagione, la squadra si presenta all’appuntamento nazionale con quattro mesi di lavoro sulle spalle e un potenziale tecnico di prim’ordine. Come stabilito dalla Federazione, si parte dalla quinta giornata e dunque, così come avvenuto l’anno scorso, i gialloblù inizieranno il campionato in casa del Circolo Nautico Salerno.

«Dopo la mancata promozione della scorsa stagione, siamo intenzionati a riprovarci sperando di avere maggiore fortuna – dice il presidente Franco Starace –. Il mercato è stato mirato, la squadra è competitiva. Siamo riusciti a colmare un gap tecnico che avevamo nello scorso campionato, con l’arrivo di un mancino di un certo livello. Mister Iacovelli conosce bene la squadra, è assai motivato ma è ovvio che la dirigenza è un assoluto appoggio alla squadra e farà di tutto per arrivare a raggiungere l’agognato traguardo della promozione».

IACOVELLI – Mister Iacovelli dice candidamente che ai momenti di stop, incertezza, cambiamenti ci si è ormai abituati. «All’inizio della preparazione, al pari dell’anno scorso, le notizie erano frammentarie: si giocava, poi ci si fermava, con positività nelle squadre. Non è stato facile tenere sulla corda ragazzi che si stanno allenando da settembre e che solo da pochi giorni hanno appreso che si partirà sabato – esordisce l’allenatore –. La rosa quest’anno è più lunga, il Covid comunque ci ha creato problemi. Dovevamo prendere qualche altro elemento dalla Canottieri Napoli con la quale collaboro ma la società napoletana ha deciso di tenerli. La tegola Mattiello che ha preso otto giornate di squalifica per un episodio della scorsa stagione, peraltro in allenamento, è pesante. Comunque sono arrivati elementi che hanno ben compensato le partenze.

C’è entusiasmo, alleno ottimi ragazzi e ottimi giocatori. Proveremo a vincere il campionato. Le rivali principali? Le salernitane hanno sempre ottime rose, con stranieri a disposizione; c’è il Basilicata con ragazzini promettenti del Posillipo, il Bari che è sempre ostico. Almeno quattro squadre sono difficili da superare. E’ un campionato più bello perché non saranno soltanto due a giocarsela per le prime due posizioni che portano ai play-off».

TRANI – Il dirigente storico Domenico Trani non nasconde le ambizioni dell’Ischia Marine Club. «Stiamo in acqua da settembre e finalmente sappiamo che sabato potremo finalmente giocare, ritornando alla normalità. L’ambizione dell’Ischia è di riconfermare quanto fatto la scorsa stagione quando perdemmo una finale per la promozione in A/2 – spiega Trani –. Anche quest’anno abbiamo cambiato qualcosa in organico.

Qualche giocatore è andato via ma nel complesso ci siamo rinforzati, soprattutto in quei ruoli dove eravamo carenti. Ci auguriamo di giocarcela fino alla fine anche se sappiamo che un po’ tutte le squadre si sono rinforzate e che diverse puntano ad un girone di vertice». L’anno scorso a causa della pandemia, la federazione dimezzò i gironi, rendendo la stagione caratterizzata da un impegno ogni due settimane. Invece quest’anno è stato stabilito di ripartire con una formula tradizionale. «L’anno scorso fu un campionato particolare, sappiamo tutti che in questo sport la continuità è importante. E’ un ritorno alla normalità sperando che non ci siano altre complicazioni nel corso del campionato».

PRIME 2 AI PLAYOFF – Peccato per una squalifica pregressa di Mattiello che priverà il tecnico di un difensore importante per diverse giocate. Ma la rosa dell’Ischia Marine Club è in grado di sopperire, last minute ci sarà un altro colpo di mercato e dunque non è impossibile chiudere nelle prime due posizioni che portano ai play-off. «Noi sulla carta ci siamo ma sappiamo anche che molti circoli si sono rinforzati – sottolinea Trani –. A partire da sabato contro il Salerno, che aveva già una bella formazione, dovremo mettercela tutta. Le squadre di Bari notoriamente sono organizzate, ogni volta che andiamo lì a giocare sono partite che fanno storia a sé. Molto dipenderà dagli innesti che abbiamo effettuato e come reagiranno i ragazzi perché alcuni sono giovanissimi, altri meno giovani. Secondo me il fattore mentale sarà importante. Dopo questo ultimo anno e mezzo, ci sono giocatori che provengono dalla massima serie che hanno comunque una certa età e che l’anno scorso disputarono un campionato particolare».

Un incoraggiamento per i ragazzi alla vigilia del campionato. «Non entro nei meriti tecnici ma posso dire che con un campionato tradizionale, quindi un ritorno alla normalità, auguro ai giocatori di entrare in acqua e divertirsi. Se c’è divertimento sicuramente arriveranno anche i risultati. Confermo che Salerno non sarà avversario facile. Così come l’anno scorso, si parte dalla piscina “Vitale” contro un Circolo Nautico che riuscì a pareggiare all’ultimo istante. Pasca, i due fratelli Esposito su tutti in casa salenitana. «Sarà una bella bella gara, combattuta, fare un pronostico adesso non è facile – spiega Trani – . Conterà molto l’esperienza dei giocatori più grandi che sanno bene come gestire determinati momenti, isolarsi dal contesto. Ci sentiamo tutti i giorni con l’allenatore Iacovelli che ci informa sullo stato d’animo dei ragazzi. Sentiamo la squadra carica, dipende da tanti fattori che ci sono nel campo gara. Personalmente sono fiducioso, spero di esserci insieme agli amici dirigenti».

5a GIORNATA (Sab. 12/02)

14.00: BASILICATA NUOTO-SAN MAURO

16.00: WATERPOLO BARI-PESCARA N E PN

16.00: C.N.SALERNO-ISCHIA MARINE c.

16.30: CESPORT ITALIA-R.N. ARECHI SAL.

17.00: C. AQUATICO PESCARA-AQUADEMIA