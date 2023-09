Pallanuoto. Ischia Marine Club, arriva Gennaro Mattiello

Cambio in panchina all’Ischia Marine Club: Fabio Coda cede il testimone a Gennaro Mattiello. La storica salvezza ottenuta nello scorso mese di maggio è ormai in archivio. La società è pronta per ripartire e punta a vivere una stagione in cui disputare un campionato tranquillo che regali la salvezza senza eccessivi patemi. È tempo di nuovo progetto tecnico per l’Ischia Marine Club che affida la panchina della prima squadra a Gennaro Mattiello.

Il club ringrazia Fabio Coda che nel momento più difficile ha confermato la sua grande generosità d’animo e ha guidato la nave verso una salvezza che, in determinati frangenti, poteva apparire utopica. Coda riprenderà il suo ruolo nei quadri dirigenziali, pronto ad essere l’indispensabile trait d’union tra squadra e dirigenza.

Mattiello è al debutto come guida di una squadra senior, nell’ultima stagione è stato il responsabile del settore giovanile della Waterpolo Napoli Lions ed ha alle spalle un’importante esperienza in panchina con le diverse Under del Circolo Nautico Posillipo, percorso coronato dalla vittoria di diversi titoli giovanili.

Il nuovo tecnico gialloblu, entusiasta per l’opportunità, dichiara:” Sono molto contento di questa nuova avventura, una grande opportunità per me. Ringrazio il direttore generale Sergio D’Abundo per la fiducia, Stiamo creando un bel gruppo con il giusto mix tra giovani e giocatori esperti per raggiungere il nostro obiettivo stagionale “.