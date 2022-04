Pallanuoto. Ischia M.C. capolista solitaria

Deve soffrire fino agli ultimi secondi di gioco l’Ischia Marine Club che nell’incontro valevole per la dodicesima giornata, piega 9-7 un’ottima Cesport Italia e porta a casa un successo di quelli che, per usare un gergo calcistico, valgono doppio. La compagine isolana continua così la sua marcia inarrestabile e, in virtù della contemporanea sconfitta incassata a Pescara dalla Rari Nantes Arechi, conquista la vetta solitaria della classifica.

A decidere le sorti di un confronto che si snoda per tre quarti sui binari di un sostanziale equilibrio, i padroni di casa dettano il ritmo delle operazioni e gli ospiti pronti a ribattere colpo su colpo, il convulso finale di partita nel quale il sette in calottina scura, sul -1, sfrutta la nuova regola inserendo in acqua un giocatore di movimento al posto dell’ottimo Torti nel tentativo di siglare il punto del pari ma l’attacco dei gialloblu non trova sbocchi, la palla viene recuperata da Raia che dalla sua metà campo difensiva lascia partire il pallone che termina la sua corsa in rete per il gol che sancisce il 9-7 conclusivo.

La sfida si sviluppa su ritmi altissimi con le due squadre che si misurano a colpi di continui ribaltamenti di fronte senza risparmiare energie. L’Ischia archivia l’importante affermazione ma deve riflettere sulla mancata gestione del finale di partita, frangente nel quale, complici anche le uscite per falli di Barberisi, Centanni e D’Antonio, ha abbassato la soglia di tensione agonistica e contribuito a rimettere in partita gli ospiti commettendo l’unico errore che doveva assolutamente evitare. Doveroso complimentarsi con il mister della Cesport, Luca Gagliotta, per l’ottimo lavoro fin qui svolto con un gruppo di giovani che sta affrontando, nel migliore dei modi, il suo secondo campionato di serie B e sta tenendo testa anche a formazioni che sono attrezzate per il salto di categoria. Assoluto protagonista di giornata un monumentale Carlo Simonetti che, oltre a duellare con il principale terminale offensivo dei gialloblù Alessandro Femiano, timbra uno straordinaria cinquina con la quale trascina i suoi verso il successo. Quello che il titolare della calottina numero sette costruisce lo preserva lo straordinario Andrea Lamoglia che respinge un rigore e mette a referto una serie di parate decisive neutralizzando, in più occasioni, gli attacchi avversari in uno contro zero. Il tour de force dell’Ischia proseguirà giovedì sera alla Vitale di Salerno, teatro del recupero contro la Rari Nantes Arechi. A fine partita mister Iacovelli e il man of the match commentano l’importante vittoria.

IACOVELLI – «E’ stata una partita combattuta – dice mister Iacovelli – dove noi non abbiamo giocato alla grande nonostante le cose che ci siamo detti nello spogliatoio e durante la settimana. Credo che, nonostante il calo di tensione che ha favorito il ritorno dei nostri avversari, abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta che riesce ad andare oltre gli errori, resta sempre sul pezzo e sulla partita».

RECUPERI – Giovedì 7 aprile alle 20.00, alla piscina “S.Vitale” di Salerno, primo recupero contro la Rari Nantes Arechi. Il 14 aprile secondo recupero alla “Scandone” contro il Club Aquatico Pescara.

RISULTATI 12a GIORNATA: Basilicata Nuoto-CN Salerno 8-8; Ischia Marine C.-Cesport 9-7; Pescara N. e PN-R.N.Arechi Salerno 12-9; San Mauro-Club Aquatico Pescara 6-6; Aquademia-Waterpolo Bari (6 Aprile)

CLASSIFICA GIR. 3: Ischia Marine Club** 18; R.N.Arechi Salerno* 15; Pescara N. e PN** 12; C.N. Salerno** , Club Aq.Pescara** e Cesport 10; Basilicata Nuoto* e San Mauro* 8; Waterpolo Bari*** e Aquademia** 0. (* una gara in meno)

13a GIORNATA: C.N. Salerno-Aquademia; Cesport-Pescara Nuoto e Pall.; Waterpolo Bari-Ischia Marine C.; Club Aq.Pescara-Basilicata Nuoto; R.N.Arechi Salerno-San Mauro.