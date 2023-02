Pallanuoto. IMC, il girone di ritorno si apre con uno spareggio

Vincere per operare il sorpasso su una diretta rivale in classifica ed iniziare nel migliore dei modi la seconda parte di torneo. Nell’incontro valevole per la dodicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bava Opportunity Ischia Marine Club riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 14:15 con diretta streaming sulla pagina Facebook Videoplay, la Waterpolo Palermo.

La crescita della formazione partenopea, rispetto alla squadra totalmente rivoluzionata che ad inizio annata aveva bisogno di tempo per conoscersi ed amalgamarsi, è evidente. Il gruppo dei senatori forma ormai un unico granitico blocco con i più giovani e l’intera rosa ha assimilato fino in fondo i principi di gioco del nuovo tecnico Fabio Coda che domani sarà, purtroppo, costretto a seguire i suoi dalla tribuna per scontare una giornata di squalifica.

Nella sfida tra due squadre che si assomigliano per la conformazione con cui sono state assemblate, giocatori esperti che fanno da chioccia a giovani dal futuro assicurato, saranno decisivi la capacità di approcciare il match nel migliore dei modi e la solidità mentale necessaria a non disunirsi nei momenti di difficoltà che si presenteranno nel corso di un incontro che, ragionevolmente, dovrebbe svilupparsi sui binari di un duello punto a punto.

Alla vigilia il capitano Ciro Centanni e l’attaccante Marco Napolitano presentano così il match con la formazione allenata da Paolo Malara.

Ciro Centanni: La partita di domani è molto importante per noi per due motivi: ci teniamo ad iniziare il girone di ritorno con un risultato positivo e riscattare la partita di andata in cui non siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro potenziale perché in ritardo sia di condizione che di preparazione. Ci troviamo di fronte una diretta concorrente nella lotta per salvezza ed i punti in gioco pesano davvero tanto. Stiamo preparando la partita già da due settimane perché teniamo tantissimo a conquistare un risultato positivo. Non sarà una partita facile ma faremo di tutto perché ci siamo detti che alla Scandone, in questo girone di ritorno, non dobbiamo regalare punti a nessuno, nemmeno alle squadre più attrezzate di noi.

Marco Napolitano: Il match di domani contro il Palermo sarà una partita fondamentale sia per noi che per loro in quanto entrambi abbiamo bisogno di allontanarci dalla parte bassa della classifica. Sarà sicuramente una partita molto fisica ed è proprio per questo che mister Coda ci ha preparato perfettamente sfruttando anche la pausa della scorsa giornata. Siamo carichi ma soprattutto pronti a dimostrare la nostra forza.

foto Gaetano Dejan Nardone