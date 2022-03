Pallanuoto. Iacovelli: «Non c’è stata mai partita»

Non fallisce l’appuntamento con la terza vittoria in altrettante uscite l’Ischia Marine Club che, al suo esordio casalingo, supera 10-6 l’Aquademia nell’incontro valevole per l’ottava giornata di andata del girone 3. Capitan Lamoglia e compagni salgono così a quota 9 in classifica e, in attesa di conoscere la data del recupero del match contro il Club Aquatico Pescara, conservano il primato insieme alla Rari Nantes Arechi. I padroni di casa non disputano la loro miglior prestazione ma dettano i ritmi del confronto fin dalle prime battute, ne controllano agevolmente l’andamento e conquistano, senza eccessivo dispendio di energie, l’intera posta in palio. Paolo Iacovelli approfitta dell’occasione per concedere ampio minutaggio a tutti gli elementi inseriti in distinta, scelta propedeutica al raggiungimento della condizione ideale da parte di tutta la rosa in vista dei momenti determinanti dell’annata, e concede la gioia dell’esordio sia al secondo portiere Roberti che al tandem Gallinoro-Vivace, prospetti prelevati in prestito alternativo dal Circolo Canottieri Napoli. A commentare la prestazione offerta contro la matricola laziale sono mister Iacovelli e Manuel Occhiello, top scorer di giornata con tre reti.

IACOVELLI – L’allenatore gialloblù commenta così la gara con i romani. «In effetti non c’è stata mai partita e credo si sia vista la differenza. Non abbiamo certamente brillato ma questo fa parte del gioco perché nella pallanuoto, come in tutti gli sport, le motivazioni e la voglia fanno la differenza. Ieri i ragazzi, sia pur inconsciamente perché abbiamo preparato il match come al solito, sapevano che non era una partita difficile e non hanno messo la giusta concentrazione. A questo – prosegue Iacovelli – si aggiunge il problema accusato da Lamoglia che ha giocato al 50% delle sue possibilità. Di positivo ci sono la vittoria, perché non ha senso ricevere i complimenti e poi non portare a casa i punti, e gli esordi del secondo portiere Roberti, dei giovani Gallinoro e Vivace che hanno avuto buon minutaggio. Gallinoro, giovane classe 2005 proveniente dal settore giovanile del Circolo Canottieri Napoli, ha giocato quasi due tempi e queste per me sono note positive importanti».

OCCHIELLO – «Abbiamo affrontato una partita che sapevamo di dover indirizzare fin dal primo periodo e lo abbiamo fatto amministrando e aumentando il vantaggio nelle altre frazioni – dichiara Ivano Occhiello –. Il dato positivo è l’eccellente tenuta della difesa per l’intero arco della sfida mentre in attacco abbiamo esibito la giusta concretezza quando dovevamo mettere la palla in porta. Potevamo conseguire un risultato più ampio ma la vittoria era fondamentale e per ora va bene così».

RISULTATI 8a GIORNATA: Waterpolo Bari-S.Mauro rinv.; Pescara N.e PN-Basilicata N. 15-6; Ischia Marine C.-Aquademia 10-6; R.N.Arechi-Cl.Aquatico Pescara 7-6; Cesport Italia-C.N. Salerno 10-9.

CLASSIFICA GIR. 3: Ischia Marine Club* e R.N.Arechi Salerno 9; Pescara Nuoto e PN**, San Mauro*, Basilicata Nuoto e Cesport Italia 6; Cl.Aquatico Pescara** e C.N. Salerno* 3; Aquademia* e Waterpolo Bari* 0. (* una gara in meno)

9a GIORNATA (Sab. 12/03): 16.00 C.N.Salerno-Waterp.Bari; 16.00 Aquademia-Pescara N.e PN.; 17.00 Basilicata N.-R.N.Arechi SA.; 17.00 Club Aquatico Pes.-Cesport Italia; 17.00 San Mauro-Ischia Marine Cl.