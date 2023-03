Palazzetto dello Sport in via Casale: affidati i lavori per il rifacimento completo del tetto

Per un importo complessivo di oltre 69.000,00 euro sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del Palazzetto dello Sport in via Casale. Un lavoro molto importante, finalizzato al completo rifacimento del tetto della struttura sportiva coperta e che pone rimedio alle problematiche emerse.

L’affidamento, espletato tramite piattaforma MePA, è stato effettuato in favore della ditta “Mediterranea SNC” e prenderanno il via a breve.