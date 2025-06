Pagano: «Procida laboratorio del futuro marittimo, tra diritti e sostenibilità»

Torna a Procida, da oggi, la settima edizione del Convegno Nazionale sul Lavoro Marittimo, appuntamento divenuto ormai centrale per il dibattito sul futuro del settore. Tra i temi principali di quest’anno: la digitalizzazione del lavoro marittimo, la transizione energetica nei porti, la sicurezza cibernetica e, per la prima volta, il diritto di voto dei marittimi.

Ne parla il Comandante Fabio Pagano, presidente del Comitato del Lavoro Marittimo, che sottolinea l’importanza di un approccio strategico capace di interpretare i cambiamenti in atto e rispondere concretamente alle esigenze dei lavoratori del mare.

Il programma si distingue per l’ampliamento del focus tematico. Oltre alle sfide ambientali e tecnologiche, si affrontano anche questioni civili e sociali rimaste a lungo ai margini. La selezione dei temi è frutto di un duplice ascolto: da un lato le priorità europee e internazionali in materia di sostenibilità e innovazione; dall’altro, le istanze raccolte tra lavoratori, autorità e armatori.

«Il settore marittimo – spiega Pagano – sta vivendo una trasformazione profonda, spinta da normative sempre più stringenti e dalla necessità di adottare modelli operativi più intelligenti, sostenibili e interconnessi. Il convegno vuole essere un punto di raccordo tra visione strategica e soluzioni operative».

Tra i temi trattati, la digitalizzazione del lavoro marittimo è considerata la più strategica. Cinque le sue principali ricadute: efficienza operativa (automazione e tracciabilità), sicurezza e conformità (monitoraggio e documentazione digitale), sostenibilità ambientale (ottimizzazione delle rotte e consumi), competitività (integrazione con portualità e logistica, digital twin, manutenzione predittiva), e infine formazione e gestione del personale.

«Non è più un’opzione – afferma Pagano – ma una necessità strategica per modernizzare il settore senza sacrificare l’occupazione».

Per la prima volta entra nel programma il tema del diritto di voto per i marittimi, categoria spesso esclusa dall’esercizio dei propri diritti civili per ragioni logistiche e normative. Il convegno affronterà le criticità attuali: impossibilità pratica di votare, assenza di una normativa dedicata, problemi di comunicazione e disparità di trattamento.

Tra le soluzioni proposte: voto per corrispondenza o digitale, aggiornamento normativo, coinvolgimento di armatori e sindacati, sperimentazione di un progetto pilota e creazione di un registro elettorale specifico. L’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, parti sociali e mondo giuridico.

La scelta di Procida come sede del convegno non è casuale. L’isola, già Capitale Italiana della Cultura nel 2022, rappresenta un simbolo delle isole minori italiane e delle sfide legate alla portualità sostenibile. «Procida – dice Pagano – è il luogo ideale per sperimentare soluzioni innovative in scala ridotta, replicabili in altri contesti insulari».

Tre le motivazioni principali della scelta: Simbolica: Procida incarna le periferie spesso escluse dai grandi processi decisionali, ma cruciali per una transizione realmente inclusiva; Sperimentale: l’isola è un laboratorio naturale per testare trasporti marittimi a basso impatto, gestione del traffico turistico e integrazione porto-territorio; Sociale: il tema della continuità territoriale è centrale. Si punta a garantire alle comunità insulari gli stessi servizi – mobilità, sanità, scuola – delle aree continentali.

Tuttavia, come segnala il Comandante Pagano, i collegamenti con la terraferma stanno diventando sempre più difficoltosi per i procidani, specie per chi si sposta quotidianamente per lavoro o studio. «Serve un intervento immediato», aggiunge.

La conferma di Procida come sede nel 2025 è quindi un atto di coerenza e impegno. Il convegno intende rilanciare il ruolo delle isole minori e dei piccoli porti come avamposti di innovazione sostenibile e nodi strategici della mobilità mediterranea, superando la visione che li considera meri problemi logistici.