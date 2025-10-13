Padroni in condizioni di disagio a Forio, “sgomberati” cinque gatti

La presenza di cinque gatti nell’abitazione di due fratelli che versano in condizioni di disagio e le immaginabili conseguenze hanno indotto il sindaco di Forio, su segnalazione dell’Asl, a disporre lo sgombero dei felini, affidati temporaneamente al Servizio Veterinario in attesa di adozione.

L’ordinanza contingibile e urgente per motivi essenzialmente di igiene, sanità e sicurezza e a tutela sia dei possessori che dei gatti, richiama la legge del 1991 che disciplina la tutela degli animali d’affezione.

L’Ufficio Veterinario dell’Asl Na 2 Nord – Distretto n. 36 ha segnalato al Comune la presenza dei cinque mici in quell’abitazione, evidenziando al contempo «l’aggravio delle precarie condizioni di sussistenza in cui versano, cronicamente, i fratelli, indotto dalla presenza dei 5 felini di cui i germani non sono nelle condizioni di curare sotto ogni profilo». Situazione confermata anche dai Servizi Sociali.

Stani Verde riporta nel provvedimento che «la permanenza dei felini all’interno dell’appartamento, in assenza di adeguata cura e gestione igienico-sanitaria da parte dei proprietari, determina una situazione di grave degrado ambientale con emissioni maleodoranti, accumulo di deiezioni e rischio concreto di proliferazione di parassiti e agenti patogeni, tali da costituire un pericolo attuale e immediato per la salute pubblica e per la stessa incolumità degli occupanti e degli animali presenti».

Un sopralluogo congiunto su richiesta del Comando di Polizia Municipale ha evidenziato la necessità di predisporre «un intervento globale di sanificazione e disinfestazione dell’appartamento in oggetto e di adottare tutti i provvedimenti del caso, allo scopo di salvaguardare la salute delle persone e degli animali ivi alloggiati».

L’Asl ha quindi formalmente richiesto al Comune di emettere ordinanza di sgombero immediato dei felini, comunicando al contempo la necessità del supporto sanitario di un’ambulanza durante l’intervento. Una ulteriore conferma della situazione critica in cui versano i due fratelli e degli aspetti drammatici di questa storia.

L’ordinanza sindacale ha dunque disposto lo sgombero con assistenza sanitaria e l’affido temporaneo dei felini al Servizio Veterinario IAPZ del Distretto 36 per la visita, sterilizzazione, dotazione dei microchip, «preventive a fine dell’adozione a cura dei volontari».