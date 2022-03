PADRE ROMAN: “La guerra è un Esodo verso la democrazia”

Gaetano Di Meglio | Roman Bryndzei è il responsabile della comunità ucraina ad Ischia. Un sacerdote che celebra sia secondo il rito romano che quello bizantino e che da due anni si è integrato, non solo tra le comunità di Barano affidate al Parroco Don Pasquale Trani, ma anche con la sua comunità. Una comunità che vive la sua unione tra il giovedì pomeriggio e la domenica presso la Chiesa di Portosalvo ad Ischia.

Padre Roman è una persona dall’aspetto riservato, che gesticola nel modo giusto, che ti guarda dritto in faccia senza abbassare lo sguardo ma senza sfida. Si lascia consolare dal rosario che gira tra le mani, cammina a piedi e, come prima cosa ci ha tenuto a chiarire che doveva controllare gli orari delle Messe.

Alla fine della nostra chiacchierata che leggerete in questa intervista, emerge la figura di un cittadino combattente. Di una persona che ha le idee ben chiare su passato e sul presente del suo popolo, che affronta la guerra con la “Speranza Viva” che dovrebbe essere propria di chi ha Dio come “Re e Signore” e che chiede rispetto per la lotta che portano avanti gli uomini e le donne dell’Ucraina post 1991.

Un’intervista che abbiamo deciso di pubblicare lasciando quando più letterali le parole di Padre Roman. Una scelta volta anche se, in alcuni casi, siamo dovuti intervenire.

Padre Roman, proviamo a conoscerci

“Io sono nato a Ivano-Frankivs’k, una città dell’Ucraina nella parte occidentale del paese verso il confine con la Polonia, la Bielorussia e la Romania. Diciamo una zona un po’ lontana dalla parte dove si combatte anche se nei primi giorni è stato bombardato un aeroporto militare. Diciamo una zona più tranquilla”

Da quando tempo, Padre Roman è a Ischia?

“Sono a Ischia da due anni, ma per 8 o 9 anni sono stato nella diocesi di Capua. Qui a Ischia sono responsabile per la comunità Ucraina. Qui a Ischia celebriamo la Santa Messa ogni domenica a Porto Salvo, qualche volta anche il giovedì”

Padre Roman quando ha incontrato Gesù nella sua vita?

“Possiamo dire 30 anni fa. Dopo essere ritornato da militare, perché da noi c’era obbligo due anni a fare militare, dopo 6, 8 mesi ho cominciato a lavorare come autista e poi, piano piano, ho riscoperto la mia vocazione e sono nel convento. Sono stato sei anni nel convento Basiliani. Poi, sono rimasto come sacerdote celibe”

In Ucraina c’è anche molta presenza della chiesa russa.

“Si”

E questa ha anche un grosso impatto sulla popolazione…

“Si, questo, però ha un problema antico. C’è tutta una storia da raccontare ma sarebbe troppo parlare su questo. Fino al 1991 siamo stati nell’Unione Sovietica e il regime comunista totalitario, ha creato questo problema. Proprio questo ha creato un problema per ogni chiesa. E qual è il modo migliore per distruggere? Dividere. Hanno creato in Ucraina una situazione così drammatica. Il rito romano è stato vietato tanto che non si poteva celebrare pubblicamente. Poi hanno creato il Patriarcato di Kiev e quello di Mosca fino ad arrivare a quattro chiese. E queste quattro chiese, possiamo dire che hanno creato questi problemi. Quando abbiamo avuto il cristianesimo c’era un’unica chiesa. Poi c’è stato un po’ di scisma e allora hanno creato queste quattro chiese per dividere e per mettere l’uno contro l’altro nel motivo religioso. Questo è stato il lavoro dell’Unione Sovietica e del regime comunista”

Torniamo a Ischia. Com’è la comunità ischitana. Che maggioranza ha?

“Molti ad Ischia sono della zona ovest dell’Ucraina. Un po’ Leopoli, poi c’è qualche altro piccolo gruppo che viene dalla zona più calda. La maggioranza è greco cattolica anche se c’è qualche ortodosso, ma questo non crea problema. Ci sono anche dal centro ucraino e dell’Est Ucraina ma in pochi, ma la maggioranza e dell’ovest.”

Siamo già a sette giorni di guerra. Stai sentendo anche tu dei racconti, della rabbia e della paura. Quali sono i racconti che ti arrivano

“Penso che va bene e noi raccontiamo questo perché lo vediamo anche in televisore ogni giorno. Ma voglio spiegare un po’ un altro modo. Quando c’è un problema, io sono sempre per vedere tutta l’immagine di questo problema e non essere troppo concentrato sui dettagli o essere assorbito dal dettaglio. Perché, se per esempio, guardo un dettaglio, per esempio, la sofferenza, e allora tu non sei capace di vedere tutta l’immagine. Io provo a guardare tutta la situazione e credo che nella Chiesa sia una provvidenza di Dio e la possiamo paragonare con l’Esodo del popolo di Israele che dalla terra della schiavitù dell’Egitto va verso la terra promessa. E’ da questa schiavitù che l’Ucraina vuole uscire.

E’ questo regime totalitario proprio che il nostro popolo non vuole. Combatte perché non vuole rimanere o ritornare. Ma il governo russo vuole acquistare per rimetterci sotto il suo giogo. Noi lo conosciamo perché lo abbiamo subito durante l’Unione Sovietica. E’ questa la nostra teoria. Noi sappiamo cosa significa totalitario e regime totalitari, e ciascuno di noi ha subito questa cosa perché lo ha vissuto e sa molto bene che significa. La gente è sfruttata e sono schiavi. Non puoi dire niente e se dici troppo possono anche uccidere o mandare nel prigione. E’ così, cioè sono sfruttati come gli schiavi. Perché alla Russia conviene fare questo acquisto? Perché poi continua a fare quello che ha fatto in Cecenia, in Georgia, in Moldavia, in Ucraina, in Siria fino alla Libia in Africa. E allora, dove prende questi militari? E allora, si è acquistato un popolo e c’è obbligo di andare in guerra. Non puoi dire “non voglio”, cioè obbligo, se no, allora 5 anni di prigione. Devono usare queste persone come vogliono, cioè andare per guerra per combattere e per questo ho paragonato come la schiavitù dell’Egitto. Questo regime totalitario che c’è in Russia e che vuole mettere questo giogo sull’Ucraina per sfruttare il nostro popolo. E il nostro popolo, che lo ha già subito durante l’Unione Sovietica allora non vuole ritornare. E io ci vedo proprio un camino e questa terra promessa come la democrazia. Vogliamo entrare in un Europa dove c’è democrazia, dove c’è libertà, dove tu puoi dire che non sei d’accordo. Dove puoi dire “secondo me non è”. Dico una cosa un po’ brutta, ma quando sento in tv la analisi mi sembrano tutte poco vere. C’è chi pensa che questa guerra è perché l’Ucraina vuole entrare nella NATO o perché vuole che l’America metta le sue armi là. No, ripeto, non capisce niente colui che dice questo ed è perché non vede tutta l’Immagine. Per quale motivo combattiamo? Non si possono vedere solo i dettagli, perché tu sei concentrato su questo dettaglio e non leggi tutta l’immagine. Noi combattiamo per le libertà. Possiamo dire, per non essere schiavi, per non essere sfruttati, ma per essere liberi come le persone”.

Molti giovani stanno tornando in patria per combattere. Le donne si stanno armando per fermare l’oppressione russa…

“Si lo so perché i miei amici, cioè che io conosco, sono andati e sono andati per combattere. Però non posso parlare e anche loro non parlano. Perché non si può parlare? Perché no? Perché tutto cioè, non è qualcosa di nascosto, ma tutto che si vede in televisore”

Una cosa che mi ha colpito è che in parecchi hanno costruito un bunker sotto la propria abitazione. Si sono trasformate le cantine in bunker, durante la settimana ci si allenava a combattere. Come si aspettava questa invasione russa?

“Cose che ho sentito anch’io. Nelle grandi città dove ci sono le metropolitane sono aperte per rifugiarsi. Anche qui, forse io non lo so, ogni appartamento ha qualcosa sotto ed è lì che ci si nasconde. Per esempio, anche la mia famiglia, mia mamma, papà è morto, i miei fratelli e mia sorella con i bambini, abbiamo un piccolo bunker pronto. Dormono con i vestiti, perché si accende allarme e si deve scappare”.

Stiamo assistendo ad una grande fuga dall’Ucraina di molte persone. Molti altri, invece vogliono rimanere oppure vogliono andare a combattere.

“Io vedo così. Stanno bombardando ogni giorno, anzi hanno cominciato già da un po’ e prima hanno iniziato con gli aeroporti e gli obiettivi militari. Poi uno o due giorni fa, visto che non riescono combattere questi obiettivi militari perché hanno trovato una resistenza grande, allora, per fare un terrorismo e per chiedere di lasciare armi e non combattere, hanno cominciato già due giorni un’altra strategia. Una cosa terribile, hanno cominciato già da due giorni a bombardare proprio palazzi popolari dove di militare non c’è niente. Ma perché? Per quale motivo? Per fare paura, per mettere paura, per mettere il caos così questo popolo comincia a chiedere la pace e lasciare le armi e non combattere. Un gesto e un modo che dice questo regime per fare le cose così, cioè uccide. E la gente possa chiedere al governo nostro, che non combattiamo, lasciamo stare, cioè ritorniamo in schiavitù per essere così possibile? Ed è proprio per questo che il popolo dà più forza e sono più arrabbiati su questa cosa. Qualcuno che stava portando bambini e con sua moglie va in Polonia e poi torna per combattere questa guerra. Perché? E’ più sicuro per combattere dopo aver messo al sicuro la sua famiglia! Ma nessuno sta scappando. Ripeto, poi il marito torna solo. Cerca di portare i suoi bambini nel posto più sicuro con tutta la famiglia”.

Dove è rimasta la tua famiglia? Quanto sei preoccupato per loro?

“Ogni giorno chiamo, però, ripeto da noi non è così tragica. Ma noi accogliamo gli ucraini che scappano dall’Est. Non vanno tutti in Polonia o in Europa. La maggioranza rimane dalle nostre parti. Cioè possiamo dire che loro scappano da dove bombardano ma rimangono di qua. Poi quando si finisce la guerra possono tornare. Perché anche se è stai fuori, poi deve vivere e per vivere è sempre complicato. Si scappa per un momento, poi cerca di tornare”.

Come Ischia può dare una mano alla Comunità Ucraina

“Già da 8 anni abbiamo questa guerra con Russia. E’ iniziata nel 2014 quando hanno preso la Crimea e un po’ di territorio ucraino. Abbiamo già questa esperienza. All’inizio ognuno ha fatto a modo suo, ma poi abbiamo trovato un’unità perché non era andato troppo bene. Così questa volta abbiamo fatto molto bene e abbiamo il tutto molto organizzato. Abbiamo il nostro Esarcato che è come una Diocesi. Spiego. Abbiamo una nostra Diocesi, cioè la nostra chiesa, unica per tutta l’Italia e abbiamo una settantina di sacerdoti. Abbiamo organizzato e centralizzato tutto su un unico conto corrente che ha fatto la nostra Chiesa Ucraina. Se qualcuno ha voglia di fare un’offerta può mandare in questo conto corrente e la chiesa prende la responsabilità, che porterà, cioè non manderà, a chi ha bisogno. Questa è una cosa molto bene. Abbiamo organizzato che è sicuro. Per le medicine il vescovo ha scritto più o meno un elenco. Io volevo chiedere ai sindaci di rendere diffuso questo conto corrente. Mi potete aiutare in questo?”

Padre Roman, poi aggiunge un’altra riflessione. Un modo di dare e darsi speranza ma anche una visione politica chiara che, nonostante le immagini utilizzate, lascia trasparire tutta la sua posizione chiara e netta.

“Come ho detto per prima cosa, io ho paragonato, questa guerra all’esodo delle schiavitù dell’Egitto verso la terra promessa, cioè questa schiavitù. Vedo l’Egitto come questo regime totalitario verso la democrazia e allora poi si può paragonare, anche mi piace, come il triduo Pasquale che è passione e morte e risurrezione. Abbiamo passato già due giorni e siamo nel Sabato Santo, possiamo dire che siamo in Sabato Santo dove si vede molto bene già la luce della risurrezione. E penso che questo sarebbe bello, cioè per me, io credo che sia una provvidenza di Dio, certo è una cosa terribile, ma ripeto, non c’è risurrezione senza passione e senza la morte. Ma proprio questo, per entrare nella risurrezione devi passare per una via crucis. Ed è una via crucis proprio questo che accade. Il nostro popolo e che ma io vedo come già passato. Abbiamo passato questa passione, il Venerdì Santo, ma siamo entrati nel sabato, è già e dove si vede molto bello questo luce della risurrezione è già molto bello, si vede questa terra promessa dove dobbiamo entrare e poi a voglio anche forse aggiungere che Dio ha creato ciascuno di noi e ha anche dato a ogni popolo una sua terra. Questo è un dono di Dio. Dio ha dato per gli italiani, è un dono di vivere qui e per gli ucraini è là. E allora, quando è bello che io possa apprezzare questo dono ricevuto da Dio anche per un’altra persona anche. Cioè, perché rubare all’altro questo dono che Dio ha dato per l’altro. Io apprezzo questo che ho, ma non pretendo di rubare a chi è più debole di rubare questo. Io dico che l’incredulità si vede anche da queste cose, cioè quando qualcuno comincia così e allora si crea incredulità, crea tutti e tutti sofferenze nel mondo, cioè perché se vede e cerca i suoi interessi. Allora è creare tutti questi problemi”.

Non credi al pericolo terza guerra mondiale?

“Questo male che manteneva in una paura forse tutta Europa e tutto il mondo, voleva fare così. Ora, attraverso questa invasione sta crollando. Qualcuno pensa che l’Unione Sovietica possa continuare a creare problemi a tutta l’Europa e in tutto il mondo. Ma non è più così. E sempre così, c’è reazione a reazione. Se reagisce male contro male, allora se qualcuno comincia a mettere i muscoli e l’altro fa lo stesso possesso come è successo per le altre guerre mondiali. Oggi non c’è nessuno che ha questa idea pazza ad aumentare armi. E la verità è che nessuno si mette più paura. Il mito dell’Unione Sovietica che fa paura non c’è più”