Padre Roman, aiuta chiunque ascoltando e dando speranza….

la testimonianza di Sandra Malatesta | Padre Roman è un uomo mite, molto preparato e molto presente. Io frequento da ormai trent’anni la chiesa di Barano dove ho visto crescere tanti bambini oggi uomini e donne. Ho sempre scelto la messa del mattino perché ci sono i bambini che amo. Negli ultimi anni ogni tanto è venuto al posto del nostro caro Don Pasquale, questo padre ucraino che parla in modo dolce e dice cose giuste partendo dal vangelo e giungendo alla vita di tutti noi. Mai avrei immaginato che lui avrebbe poi dovuto essere in questi giorni un riferimento grande per le mie amiche ucraine che vivono a Barano.

Mi colpì un giorno una sua predica. Parlando delle malattie terribili e della gente che se la prende con Dio imprecando contro di lui per non esserci stato in quei momenti, lui disse: “Dio c’è sempre e non ha creato il mondo di oggi, in cui l’uomo ha fatto di tutto per renderlo peggiore. Cosa c’entra Dio con le bombe, le radiazioni, l’inquinamento, pensiamo anche a questo e cerchiamo tutti di vivere meglio”.

Fui sorpresa e a casa ci pensai tanto. Io fin da bambina ho amato quell’uomo messo in croce e l’ho rivisto in tanti uomini coraggiosi che hanno offerto la loro vita per salvarne altre. Io amo i vangeli così come credo nella storia, e non ho mai pensato al peccato come a qualcosa di uguale per tutti. Sapevo che magari per me era peccato una cosa e per la mia amica no. Io non avevo mai sentito predicare come quel giorno e quel padre Roman mi colpì tanto. Credo che il momento della lettura e della spiegazione del vangelo sia il momento in cui si ascolta ricordando e imparando, e il nostro Don Pasquale riesce con parole semplici e con esempi della vita di tutti i giorni a tenerci attenti e coinvolti.

Devo ringraziare Don Pasquale per avermi fatto conoscere Padre Roman. Lui da giorni aiuta chiunque ascoltando e dando speranza. Quel suo essere mite e quel viso dolce danno a chi lo ascolta l’idea che in fondo lui ha ragione. Ognuno di noi deve fare il suo dovere e non strafare e fidarsi e credere senza dover toccare. Cosi come quando si ama veramente, ognuno deve fidarsi dell’amore sapendo che può cambiare, può andar via ma che c’è stato e ci ha resi migliori. Grazie Padre Roman sei importante sempre ma in questi giorni di più. Per gli ucraini venire da te è come sentirsi lì al loro paese martoriato ma pieno di gente forte, coraggiosa, e bella in quei loro colori tenui e delicati che nessuno potrà rendere duri e marcati…