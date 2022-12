Padre Mario: «Nel nostro presepe 12 angeli vegliano su Ischia»

Gaetano Di Meglio | La comunità dei Frati Minori di Ischia Ponte e la chiesa di Sant’Antonio, dove si venera il corpo di San Giovan Giuseppe della Croce ha trovato la calma perduta. Dopo un agosto di fuoco, dopo le polemiche e i veli tristi, con l’azione lenitiva del tempo e la duttilità di Padre Mario Lauro si è ritrovata quell’armonia che fa bene a tutti. Un’armonia di sentimenti e di concordia.

E, con Padre Mario Lauro, in questo Natale sull’isola, dopo quelli passati a Portici, facciamo il punto su quest’anno che volge al termine e anche su questa festa che ha avuto un sapore diverso.

“Sì, purtroppo quest’anno il Natale sembrava non avere la stessa tonalità degli altri anni. Tuttavia, abbiamo voluto comunque celebrarlo, però ricordando la tragedia che ci ha toccato e mostrando solidarietà. Ricordo che questa struttura, allestita dai giovani della nostra comunità, porta sulla destra la montagna, il Monte Epomeo, che è unita da un arcobaleno al Castello Aragonese, e rappresenta l’unità di tutta l’isola, indipendentemente dai comuni. In questi casi, non esiste differenza tra i comuni, siamo tutti un’unica isola. E, insieme, abbiamo voluto raffigurare questa comunione attraverso l’arcobaleno, sopra il quale ci sono 12 angeli che vegliano su Ischia in memoria delle 12 vittime”.

Il ricordo alle vittime del fango dell’Epomeo è diretto e educato e ben inserito in una composizione dal grande impatto e dalle grandi dimensioni, con una capanna che diventa altare e con la paglia che si mischia alle conchiglie e alle reti dei pescatori della Mandra, in una sorta di racconto tra mare e terra.

Padre Mario Lauro continua: “L’ho ricordato anche la notte di Natale, il coro degli angeli che cantava a Betlemme pace sulla terra e gloria a Dio, nella Notte Santa della storia. Ecco, quel coro si è arricchito di altri angeli che cantano la gloria di Dio e vegliano e aiutano nelle difficoltà da affrontare. Tuttavia, nonostante la tragedia immensa che ha subito l’isola, la speranza non deve mai mancare, altrimenti rischiamo di cadere in una profonda disperazione. Senza speranza, non possiamo andare avanti e la disperazione porta alla morte. Ecco perché abbiamo voluto dare questa tonalità di speranza, di ricordo e di solidarietà anche concretamente”.

“Abbiamo iniziato – aggiunge padre Mario – la rassegna dei concerti di solidarietà “Davanti alla Grotta”. Ne avremmo dovuto tenere tre, ma ne terremo solo due. Purtroppo quello del primo gennaio è stato annullato per motivi di salute. Devo dire che lunedì 26 c’è stata una massiccia partecipazione da parte dei fedeli, nonché di turisti che hanno dato il loro contributo in un’apposita cassetta posizionata al centro della chiesa. In comunione con la Caritas Diocesana, che in questo periodo si è data molto da fare, abbiamo raccolto questa provvidenza e, tramite loro, abbiamo potuto devolvere tutto a chi ne aveva bisogno. Alla fine di questa rassegna, tutto ciò che avremo raccolto verrà consegnato alla Caritas diocesana. Devo anche dire che lunedì sera, con dolore, la partecipazione è stata motivata anche dal fatto che era il primo mese dalla frana del 26 novembre.

Non solo durante la messa, ma anche durante il concerto abbiamo ricordato le vittime e tutte le persone che stanno vivendo il dramma di aver dovuto lasciare le loro abitazioni o di aver perso la casa e tutto ciò che possedevano. In questo modo, ci siamo sentiti vicini a loro sia attraverso la preghiera che con i fatti. Il prossimo concerto, previsto per il 30 dicembre, sarà eseguito da un bellissimo e validissimo gruppo gospel che conosco da tanti anni e che renderà la serata ancora più divertente, partecipativa e coinvolgente e che, sono sicuro, produrrà anche buoni frutti di solidarietà”.

IL PARADOSSO EVANGELICO

Una domanda diffusa davanti a questi eventi dell’animo umano e della mente umana è sempre quella: “Dov’è Dio?”.

“La domanda di sempre. Si, ecco, la domanda che spesso ci poniamo è: “Dov’è Dio in queste situazioni difficili?” Non si può dire che Dio sia assente. Forse Dio non può fare molto in queste circostanze, ma Dio è presente nella sofferenza. Ricordiamo che il Bambino Gesù è stato messo in una mangiatoia, ma poi è stato crocifisso. Ci sono molte similitudini tra il Natale e la Croce. E già possiamo dire che questo bambino nasce sotto il segno della sofferenza e della Croce. Comincia con il rifiuto che ha ricevuto, “per voi qua non c’è posto, andate altrove”. Allora, ecco, questo Natale già porta in sé i segni della Croce, della sofferenza. Questo Natale, per noi qui a Ischia, ha avuto un significato speciale che non spiega e né risolve, ma lo possiamo salutare con questa lettura: il Natale non diminuisce quello che è il dolore. La fede non è una risposta ai problemi o agli enigmi del mondo. La fede richiede coraggio, è un tuffo nel buio e un rischio. In queste situazioni difficili, serve una fede forte e robusta per non vacillare di fronte alle tragedie. La domanda “Dov’è Dio?” in momenti come questi può essere come un enigma. La fede non significa che tutto vada sempre bene per chi crede in Dio, anzi, Gesù stesso ha detto “Chi mi vuol seguire prende la sua croce e mi segue”. La vita cristiana è difficile, ma questa è la realtà della fede. Questo è il paradosso evangelico, questa è la vita cristiana. Una vita difficile. Ma questa è la realtà di fede”.

IL VALORE DELLA FAMIGLIA

La fede come unica arma per far fronte alle tragedie. Una stampella per affrontarle i momenti difficili e anche per poter avere un domani e per poter sperare in una soluzione e in una via d’uscita…

“La fede non è solo una stampella, ma un ancoraggio che ci dà speranza e ci aiuta a non cadere in una profonda disperazione. La fede si esprime anche attraverso i nostri gesti, come la solidarietà e la carità verso gli altri. Uniti nella preghiera, dobbiamo agire e fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutare gli altri. Non tutti possono fare la stessa cosa, ma ognuno può contribuire in modo significativo.

Lunedì sera, la Banda di Ischia ha suonato per noi con una bellissima orchestra. Ognuno aveva la sua partitura, che era diversa da quella degli altri, ma insieme hanno formato una grande sinfonia e armonia. Questo è ciò che rappresenta la carità: ognuno fa la sua parte in modo diverso, ma tutto deve convergere per il bene comune. Chi fa una cosa, chi fa l’altra, ognuno è deputato a un servizio. Noi, nelle nostre piccole possibilità, stiamo facendo delle piccole iniziative che, se messe insieme a quelle di altre associazioni di volontariato come la Caritas, possono creare un grande effetto positivo. Non abbiamo la presunzione di risolvere ogni problema, ma non possiamo nemmeno piangere su di essi o restare spettatori. Quindi, nel nostro piccolo, facciamo la nostra parte in solidarietà e speriamo che Dio faccia la sua parte. Naturalmente, c’è anche bisogno dell’impegno di chi è responsabile della gestione della cosa pubblica, per garantire che questo e altri problemi non si verifichino di nuovo e per proteggere la sicurezza di tutti i cittadini”.

Hai vissuto un altro Natale a Ischia. Come è stato?

“Il Natale a Ischia è bello perché è molto concentrato, a differenza della città in cui ho vissuto finora. Ci si ritrova con le persone che conosciamo insieme alle loro famiglie. E’ bello ritrovarsi tutti insieme in questi giorni di festa, sperando che non siano solo occasioni di passaggio, ma che rappresentino veramente la celebrazione dei misteri della nostra fede. D’altra parte, è bello vedere tante persone che ritornano, anche chi lavora fuori dal Nord Italia o in Europa, e il senso della famiglia. Questo, almeno, ci è rimasto: il valore della festa nella famiglia e per la famiglia. Il ritrovarsi con la famiglia durante il periodo natalizio è importante perché la famiglia resta alla base di tutto e rappresenta un valore primario e assoluto. La famiglia è la forza della nostra vita, quindi è bello trascorrere questo periodo insieme, ma è importante mantenere una certa continuità, nonostante il lavoro e altri impegni. Non dimentichiamo mai l’obiettivo di fare e di essere famiglia.”

www.ildispari.it