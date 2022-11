Padre Francesco da Ischia | #4WD

Nonostante sia tutt’altro che ostaggio del digital divide, sia per diletto che per professione e non certo da oggi, ogni sera trascorro qualche minuto a letto consultando il Televideo Rai. Sicuramente si tratta di un mezzo d’informazione un po’ desueto e spesso non aggiornatissimo, ma la forza dell’abitudine è tale da farlo diventare un appuntamento fisso nell’ambito dello zapping che poi, solitamente, concilia il sonno.

Ed ecco che, giovedì sera, mi imbatto in una notizia che potrebbe riguardare la nostra Isola.

“Ritrovato dai Carabinieri a Firenze, in una casa d’aste, un antico manoscritto miniato per il cardinale Scipione Borghese nel 1633, di grandi dimensioni, con capilettera istoriati e figurati da padre Francesco da Ischia. Il manoscritto era stato trafugato in epoca imprecisata dalla Chiesa di Santa Maria del Gesù ed è stato restituito al Centro Culturale dei Frati Minori della Provincia di San Bonaventura presso l’Ara Cœli a Roma. Il bene era stato messo in vendita da una persona estranea all’illecito, l’ha ereditato.”

Chiaramente ho effettuato uno screenshot della notizia, per poi effettuare qualche ricerca, nel pomeriggio di ieri, che non ha sortito alcun effetto tra i principali conoscitori ischitani della storia religiosa dell’Isola. Ho anche provato a contattare il Centro Culturale destinatario della restituzione dell’opera, ma purtroppo non hanno risposto ai miei tentativi telefonici. Tentativi che proseguiranno oggi, ovviamente, pur consapevole del fatto che quel riferimento a Ischia potrebbe far capo anche a ISCHIA DI CASTRO, località del viterbese sicuramente meno nota della nostra; o ancora, alla piccola frazione ISCHIA da poco più di cinquecento abitanti di Pergine Valsugana, in provincia di Trento.

E chissà che da questa ricerca non venga fuori un’altra figura di alto profilo della già ricca storia plurimillenaria che ci riguarda e che di certo meriterebbe maggiore attenzione non solo dalle autorità e dalla gente del posto, ma anche e principalmente da chi gestisce la cultura nel nostro Paese.