Padre 94enne aggredisce figlia 66enne con coltello. Tanta paura a Ischia. Scatta il “codice rosso”

Pomeriggio di paura e tensione per una lite familiare ad Ischia. Erano da poco passate le 14.00 quando al 112 dei Carabinieri di Ischia è arrivato il messaggio di aiuto di una donna. Una donna di Via Michele Mazzella che, da poco, era stata aggredita dal padre con un coltello. Una notizia che, ovviamente, ha allertato i militari agli ordini del Capitano Laganà che, con prontezza si sono recati sul posto insieme a due ambulanze del 118 che sono rimaste per oltre due ore ferme all’esterno dell’abitazione nei pressi della Farmacia Sant’Anna.

Per futili motivi, ancora da definire, l’uomo, 94 enne, ha sferrato con forza il colpo contro la figlia, una Signora di 66 anni senza colpirla. Una lite familiare che, come abbiamo letto nelle cronache di questi giorni riferito alla nazione, poteva scaturire in un ben altri fatti. Immediatamente sono partite le disposizioni previste dal codice rosso come in questi casi e l’uomo, classe ’29, è stato denunciato per minaccia aggravata. Inoltre, sono stati ritirati anche i fucili da caccia che l’anziano deteneva. Tre regolarmente e uno, invece, non in regola con le norme in vigore.

Nei confronti dell’anziano padre le accuse saranno promosse d’ufficio e, come detto, in considerazione anche dei legami familiari, è stata attivata la procedura prevista dal “codice rosso”. Un dramma familiare, questa volta senza feriti, che, comunque, fa tenere alta l’attenzione sull’argomento che, mai come in questi giorni, è all’ordine del giorno. Non solo per la tragica morte di Giulia Cecchettin ma anche per la concomitanza della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.