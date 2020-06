Pacchia-Emergenza. A Villa Mercede si “vive” da Covid, ma il Covid non c’è più. E paghiamo due volte

Ida Trofa | Dal 13 giugno, con tanto di annunci trionfalistici e proclami in pompa magna, Serrara Fontana e la sua RSA sono state dichiarate COVID free. In realtà Villa Mercede non conta più casi di contagio dal 31 maggio quando “Tutti i degenti ricoverati presso la Rsa si sono negativizzati”, parola del sindaco Rosario Caruso!

Liberi dal coronavirus, ma non dai suoi disagi e dai costi altissimi di gestione. Una gestione, lo ricordiamo, legata in quel di Villa Mercede al potenziamento di sanitari e parasanitari pagati dall’ASL per rimediare al disastro della residenza per anziani dove si sono contate il 90% delle vittime ischitane del coronavirus.

Orbene qui, senza comprendere perché stante il virus debellato, l’ASL continua a tenere 7 OSS e 4 infermieri pagati dall’Azienda Sanitaria ASL NA2 Nord, mentre le COOP, a cui la stessa ASL paga il servizio di assistenza per anziani, si gratta la pancia. E lo fa, con un’emergenza di fatto terminata, mentre la comunità continua a pagare, profumatamente, il suo dolce far nulla.

Sono solo 3 gli infermieri in forza alla COOP che, invece, dovrebbe gestire in toto i servizi ai degenti.

7 OSS e 4 infermieri che servirebbero come il pane alle necessità del PO Anna Rizzoli a cui sono stati sottratti. Una coperta, come al solito troppo, corta. Le autorità, i nostri decisori istituzionali dichiarano cessata l’emergenza Covid a Villa Mercede ma continuano a dissipare risorse ASL. L’assurdo della residenza per anziani di Serrara Fontana è scritta negli atti è diretta nella sua triste storia.

Commissariati con costi altissimi e servizi scadenti

Il 17 aprile l’ASL Na2 Nord “commissariava” Villa Mercede. D’Amore si prendeva la gestione temporanea della RSA di Serrara Fontana. Si tratta della “gestione temporanea dei servizi inerenti la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)” decisa con delibera n. 498 del 17 aprile 2020. Tutto questo accadeva nel giorno dei 7 contagi per gli anziani degenti ischitani e della morte di 1 di essi. Una morte sopraggiunta in circostanze da chiarire e pesantemente gravata dall’infezione da COVID-19.

Una infezione rivelata solo il 16 aprile, quando era orami troppo tardi. Ovvero 48 ore dopo il decesso della sfortunata nonnina di Villa Mercede. Un documento in sei pagine che nei giorni amari di Pasqua 2020 apre alla nuova stagione della residenza di Piazza Cavonera Grande. Un futuro che, purtroppo, puzza ancora di inadempienze e di un triste e tragico passato .

Una gara infinita…

Ne 2019 è stata indetta una procedura di gara avente ad oggetto “L’affidamento della gestione temporanea dei servizi inerenti la Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa Mercede” sita in Serrara Fontana, per anziani non autosufficienti, per anni 3, e opzione di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni”. Una gara mai espletata fino alla fine.

Una procedura espletata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (S.U.A.). Lo steso che si era impegnato a portarla a termine nel più breve tempo possibile.

Per le note questioni che i nostri lettori ben conoscono “con nota prot. Hospice n. 122 dell’11/10/2019 il Direttore p.t. della U.O.C. Strutture Residenziali e Semiresidenziali richiedeva di provvedere alla proroga della scadenza con l’attuale operatore, fissata per il 30 settembre 2019, al fine di garantire la continuità assistenziale e poter procedere alla liquidazione delle spettanze per i mesi successivi con una spesa massima occorrente pari ad € 476.546,84 oltre IVA, per un periodo di mesi 6 dal 01 ottobre 2019 al 31 luglio 2020, tenuto conto che l’importo massimo annuale liquidabile a favore di Nestore – Consorzio di Cooperative Sociali, a seguito della rimodulazione di cui al verbale del 19 giugno 2019, è pari ad € 953.093,69. Orbene, nelle more che la nuova procedura di gara giunga a conclusione – la spesa massima occorrente, pari ad € 238.273,42 oltre IVA per un periodo di mesi 3, dal 01 aprile 2020 al 30 giugno 2020, è stata dichiarata dall’ASL di D’Amore liquidabile a favore di Nestore— Consorzio di Cooperative Sociali.

Una COOP che di fatto non lavora!

Era inoltre stato stabilito da Antonio D’Amore che, se il nuovo appalto dovesse avere inizio anteriormente al 30 giugno 2020, la prosecuzione contrattuale disposta era da intendersi automaticamente interrotta.

A ben vedere paghiamo, l’ASL paga una coop che non è in grado di svolgere il proprio ruolo con la stessa ASL costretta a depauperare il Rizzoli delle sue unità, per sopperire a tali mancanze. Risorse, uomini e mezzi dissipati anche a quando l’emergenza CIVID-19 a Villa Mercede non c’è più. Assurdo!

Questo a meno che non ci venga nascosto qualcosa sulla realtà dei contagi e dello stato degli anziani ospiti del complesso. In tempo di elezioni e campagna elettorale tutto è possibile specie sulla pelle della povera gente, specie quando la sanità viene svilita è ridotta a terreno di scontro politico e sacca di voti.