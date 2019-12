Ovazione per il “Rapido 904” di Corrado Visone lo spettacolo che chiude la rassegna 2019 di Aenaria

Gianni Vuoso | Lo spettacolo “Rapido 904”, rappresentato dal “Collettivo Barberia” al Polifunzionale di Ischia, ha concluso, il 14 e 15 dicembre, l’edizione 2019 di Aenaria che quest’anno, è diventata “Festa delle Arti Performative” e che ha visto succedersi sin dal 9 novembre, “Il Teatro dell’Osso”, il “Laboratorio Artigianale di fandonie”, “Teatri sospesi”, il gruppo “Claet”, “Armamaxateatro/Paginebiancheteatro”.



Due serate con un pubblico eccezionale, particolarmente attento ed emozionato. L’applauso finale, incredibilmente prolungato, sentito, caloroso è stata oltre l’ovazione, un vero e proprio abbraccio con l’autore, attore e regista Corrado Visone e la brava Valentina Lucilla Di Genio.



Su una scena semplice, come potrebbe essere semplice la redazione napoletana di un giornale nazionale, due redattori che si beccano sui piatti di Natale e su certe tradizioni, bruscamente attratti dalle notizie trasmesse dalla televisione nazionale: una bomba ha squarciato il Rapido 904 partito da Napoli per Milano. Lo scoppio è avvenuto sotto il tunnel di San Benedetto di Sangro, dove è tutto buio e freddo e dove il treno bloccato rischia di essere investito da quello proveniente dal nord, pronto ad ingigantire la tragedia in una immensa carneficina. L’ansia assale in particolare la redattrice che su quel treno sa di avere sua madre e una bambina. I toni cominciano ad alterarsi ma si altera anche il respiro, il battito del cuore. In sala l’ansia coinvolge gli spettatori che per una buona mezz’ora, dimenticano di essere in un teatro, non vivono più una finzione, ma palpitano trepidanti per sapere davvero cosa stia succedendo.



Cominciano a venire fuori anche i nomi di alcune vittime. Per esempio, dell’intera famiglia De Simone.

Poi, quello di Federica, Federica Taglialatela, una ragazza con i capelli tanto corti da sembrare un maschietto.



Chi ha vissuto quella tragedia, come chi scrive, s’è sentito attraversare da un brivido terrificante. Ed è stato sufficiente questo accenno a far riavvolgere il film di quei momenti, di quel maledetto 23 dicembre 1984, della ricerca affannosa che partì da Ischia per capire se Federica e la sua famiglia fossero davvero su quel Rapido. I primi a cercarla furono gli insegnanti, quella di lettere Assunta Pacera e di Matematica Sandra Malatesta. Loro sapevano perfino come era vestita. E sapevano pure che Federica andava a Milano senza entusiasmo, contro la propria volontà.



In un paio d’ore si venne a sapere che Federica, “un maschietto dai capelli corti” non era ricoverata in ospedale, ma risultava fra le sedici vittime sistemate all’obitorio per essere riconosciute, dopo poco, da amici di famiglia perché la madre era ricoverata con un occhio in meno, il fratello Gianluca era in ospedale per essere ricucito in tutto il corpo, il padre Gioacchino era anch’egli in ospedale con decine di schegge in testa, le stesse che dopo un po’ lo condurranno alla morte.

Una tragedia che colpì l’isola e l’Italia intera. Infatti, il giorno dopo, con un servizio televisivo di Luigi Necco, il paese conobbe Federica, di 12 anni, alunna della “classe 2 O” della SMS Scotti.



Qui aveva svolto, qualche settimana prima, un tema sulla violenza, in cui denunciò l’indifferenza come una delle forme di violenza.

Tutta l’isola partecipò ai funerali nella chiesa di Portosalvo. Immediatamente si moltiplicarono le iniziative dell’Associazione dei Familiari delle vittime per conoscere la verità. Il primo presidente Antonio Calabrò, cercò di sapere; poi fu la volta del suo successore Antonio Celardo. Infine, Rosaria Manzo, figlia del macchinista che frenò il Rapido per evitare ulteriori tragedie, attuale attivissima presidente dell’Associazione. Nel corso di 35 anni si è saputo che quelle vittime avrebbero dovuto distrarre l’opinione pubblico dal processo contro i mafiosi. Una tragedia voluta dalla malavita, dalla camorra, dai Misso e poi da Totò Riina che s’è portato con sé, nella tomba, tutta la verità. Quella verità che dovrebbe far venire fuori anche i nomi di altri mandanti e di certi politici collusi con la malavita, con i servizi segreti, insomma con quegli apparati marci che nascondono ancora la verità, dopo cinquant’anni, sulla strage di Piazza Fontana e sulle altre di Brescia, dell’Italicus, di Bologna, dell’Altare della Patria.

Tutto questo in un lavoro teatrale che Corrado Visone ha scritto in modo mirabile, sfumando polemiche e strumentalizzazioni, per far emergere il dramma di quell’assurdo 23 dicembre, sempre pronto a palpitare. In un clima pesante, estremamente drammatico grazie alla bravura ormai nota e collaudata di Corrado ma anche della bravissima Lucilla, la fotografa ragioniera che con gli Uomini di Mondo ha dimostrato in più occasioni, di avere una marcia in più e particolari doti che solo un occhio attento, come quello di Corrado, ha saputo valorizzare.



Sarebbe davvero bellissimo se il gruppo teatrale di Corrado e gli Amici del Teatro riuscissero a replicare l’opera proprio la sera del trentacinquesimo anniversario della strage. Una richiesta che avanziamo con tutto il calore possibile, con la stima che nutriamo verso l’autore, gli attori e il gruppo teatrale; una proposta che coincide con quella di decine di persone che attraverso fb ed altri canali, stanno avanzando perché stiamo parlando di uno spettacolo di altissimo livello che semmai, dovrebbe attraversare il tratto nazionale che va dal Manzanarre al Reno!



Tantissimi i complimenti per la compagnia di Corrado. Tantissimi i plausi ma alla fine, ha fatto capolino anche un messaggio che proprio Corrado ha timidamente diffuso fra convinte proteste: Aenaria chiuderà. Ma sarà vero? Perché? Indagheremo per sapere qualcosa in più, per capire cosa sta succedendo dietro le quinte degli Amici del Teatro.