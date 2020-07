OUTSIDERS ALE’ ALE’ | #4WD

E allora, una volta tanto, concedetemi una parentesi personale.

Il mio giovane amico tennista Fabio Fiorito, appena tredicenne, alla fine della scorsa estate mi propose di entrare in una squadra per la “Coppa Ischia”, versione un po’ più “alta” della “Coppa Amatori” che, con un altro team di amici, ho disputato per due edizioni, vincendone una e perdendo in finale un’altra.

Ho rivisto in Fabio l’entusiasmo di quando, quindicenne, convinsi il lungimirante Guerino Cigliano e la sua consorte Maria Rosaria Cuzzocrea, amici di sempre, a sponsorizzare con il loro “Il Vizietto -Enoteca Snack” una squadra di calcetto di sbarbatelli per un importante torneo locale allo “Spalatriello”. Correva l’anno 1982: l’Italia di Bearzot vinse il mondiale in Spagna e noi, con quella squadra di grandi ma giovanissimi talenti, stravincemmo quel torneo.

Il nome scelto da Fabio per la nostra squadra è stato tutto un programma: OUTSIDERS. Proprio così, eravamo tutt’altro che i favoriti e, come se non bastasse, abbiamo cominciato in tre: lui, Luigi Di Costanzo ed io. Lungo la strada, di lì a breve, ci siamo occupati di convincere l’ottimo Francesco Sirabella ad aggregarsi a noi, ma nessuno ancora avrebbe scommesso che avremmo potuto dar fastidio ai favoriti di turno, salvo capirci qualcosa nell’affrontarci e rendersi conto che potevamo quanto meno fare bene.

Morale della favola: entrati da testa di serie numero due nel tabellone finale, oggi gli OUTSIDERS hanno vinto la Coppa Ischia 2019/2020, mantenendo fede alla mission del proprio nome: gli sfidanti, quelli fuori dagli schemi, che arrivano “tomi tomi” e portano a casa il risultato al primo tentativo. Una soddisfazione per Fabiolino che ci ha creduto fin dal primo momento, ma soprattutto una gioia per me, che ho potuto supportare con un briciolo d’esperienza il piccolo sogno di un ragazzo di tredici anni che forse non entrerà nei primi cento al mondo, ma che a volte, con quella racchetta, fa cose da brividi.