OTTOVOLANTE AL CALISE. Il Real Forio non sbaglia più: Santiago firma il derby dei fratelli Sanchez

Carlo batte Luigi ancora una volta. Il derby Sanchez si tinge di nuovo di biancoverde e racconta un copione che, almeno in questa stagione, non cambia. Dopo il successo in Coppa Italia, il Real Forio si ripete anche in campionato nella gara valida per la quindicesima giornata, superando un’Ercolanese che prova a resistere fino all’ultimo senza trovare però la forza per invertire il corso degli eventi.

Decide un gol del solito Santiago, protagonista instancabile e ormai firma ricorrente nelle vittorie al Calise. Per i turchi arriva l’ottavo successo consecutivo in casa, un dato che parla più di qualsiasi commento: imbattuti, solidi, sempre più consapevoli del proprio valore. Il club del presidente Amato sale a quota 39 punti e manda un segnale chiaro alla Boys Caivanese, reduce da un colpo esterno contro il Portici e ancora distante tre lunghezze. Una corsa a due che continua a tenere alto il ritmo di un campionato imprevedibile, in cui il Real Forio sceglie di non concedere pause né distrazioni.

La squadra corre, produce gioco e affronta ogni impegno con la convinzione di chi non vuole fermarsi. Sanchez conferma il suo 4-3-3, struttura ormai collaudata. Santaniello è protetto da Velotti e Mattera, Florio presidia la corsia destra, D’Alessandro prende posto a sinistra e si integra con naturalezza nei meccanismi difensivi. In mezzo resta saldo il trio formato da Tarascio, metronomo che imposta e pulisce, Di Lorenzo, incursore capace di strappare metri, e Iaccarino, jolly tattico prezioso in entrambe le fasi. Davanti si riparte dalle certezze: Santiago guida il reparto con la sua presenza fisica e la capacità di attaccare la profondità, mentre Castagna e Serrano allargano le maglie della difesa ospite con movimenti continui.

L’Ercolanese risponde schierando un volto familiare al calcio isolano, Simonetti, che completa il reparto con Malafronte e Aracri. Una squadra che prova a giocarsela con coraggio, pur conoscendo le difficoltà legate al ritmo alto imposto dai padroni di casa. Il Real Forio parte subito forte e dopo due minuti costruisce una doppia iniziativa a destra: Serrano salta l’uomo in entrambe le occasioni, conquista due corner e trascina il pubblico nei primissimi applausi della giornata. L’Ercolanese tenta una replica al 5’ con Todisco, fermato dalla difesa biancoverde, che innesca una transizione che Castagna trasforma in un cross e in una conclusione, senza però trovare lo specchio.

All’8’ Florio propone un traversone invitante e Santiago prova a colpire di testa, reclamando una trattenuta che non viene considerata fallosa. Gli ospiti si riaffacciano in avanti all’11’ con una punizione di Amelio: mancino insidioso che sfiora la traversa. La gara resta tesa, vibrante, con contrasti duri e spazi limitati. Al 18’ Serrano apre il campo ancora sulla destra, serve Di Lorenzo che entra in area, crossa e trova la presa di Russo, bravo ad anticipare Santiago. La pressione biancoverde aumenta progressivamente e al 30’ si trasforma in un vero assedio.

Castagna, Serrano, D’Alessandro e Iaccarino costruiscono una supremazia offensiva continua, fatta di triangolazioni, rimpalli, conclusioni murate, spazi che si aprono e si chiudono nel giro di un istante. L’Ercolanese resta schiacciata, quasi costretta a difendere ogni metro come fosse l’ultimo. Una prova di tenuta mentale e fisica che diventa l’immagine della prima frazione: il Forio spinge senza tregua, produce un volume di gioco importante e tiene il pallone nella metà campo avversaria, mentre la squadra di Luigi Sanchez cerca di non perdere ordine. Al 40’ Di Lorenzo raccoglie una respinta e calcia da fuori, trovando ancora il guantone sicuro di Russo.

La ripresa ricomincia con la stessa intensità. Al 47’ Tarascio inventa per Iaccarino, la difesa granata rischia l’autogol, poi sul corner seguente Velotti svetta senza trovare lo specchio. L’Ercolanese tenta di allentare la morsa con Malafronte al 50’, tiro che si spegne sul fondo. Al 56’ Di Lorenzo inventa la giocata più elegante della giornata: imbucata perfetta per Castagna, controllo in area, conclusione respinta, nuovo tentativo deviato in corner.

Il forcing biancoverde cresce ulteriormente. Al 63’ arriva una doppia occasione clamorosa. L’azione si sviluppa a destra, Iaccarino lascia scorrere per Castagna che calcia forte, Russo respinge, poi l’under rimette in mezzo e Vitolo salva sulla linea negando a Santiago un gol praticamente fatto. Il Calise esplode al 72’. Castagna addomestica il pallone a centrocampo con calma e lucidità, vede il movimento di Santiago e lo serve con un filtrante che taglia in due il reparto difensivo. L’argentino accelera, salta un avversario, carica il destro e piazza un tiro pulito, preciso, impossibile da raggiungere per Russo.

Un gol che porta il marchio del suo numero: 27, come il minuto. Un dettaglio che fa sorridere chi guarda, quasi una firma d’autore. All’80’ il Real Forio sfiora il raddoppio: Castagna costruisce un’altra azione brillante, Russo compie un intervento disperato, il pallone finisce a Yeboah che calcia di sinistro e sfiora il palo. L’Ercolanese evita il tracollo per pochi centimetri.

Nel finale il Real Forio continua a spingere. Arcamone si incunea in area con una serpentina stoppata da Russo, Tarascio calcia alto dal limite sul corner successivo, Buono chiude la serie di tentativi con un mancino angolato che costringe ancora il portiere all’intervento. Il triplice fischio sancisce un’altra vittoria pesante, costruita con ritmo, idee e un’identità ormai forte. Il Real Forio non si ferma, il Calise resta un fortino, Santiago si conferma decisivo. La corsa prosegue.

IL TABELLINO. REAL FORIO-ERCOLANESE 1-0

REAL FORIO: Santaniello, D’Alessandro, Mattera, Tarascio, Velotti, Castagna (91’ Pistola), Serrano (67’ Yeboah), Iaccarino (84’ Buono), Di Lorenzo (61’ Arrulo), Florio, Santiago (75’ Arcamone). A disposizione: Delizia, Pelliccia, Di Meglio, Di Costanzo. Allenatore: Carlo Sanchez

ERCOLANESE: Russo, Todisco, Vitolo, Simonetti (71’ Orefice), Fontanarosa (87’ Caso Naturale), Malafronte, Aracri, Marzano (90’ Saviano), Amelio, De Rosa (79’ Percope), Santillo (79’ Mori). A disposizione: La Matta, Potenza, Barretta, Frulio. Allenatore: Luigi Sanchez

ARBITRO: Laura Mancini di Macerata. ASSISTENTI: Carmine Vanacore di Castellammare di Stabia e Francesco Giuseppe Acunzo di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 72’ Santiago (RF)

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st

I TOP DELLA GIORNATA

Santiago – Colpisce ancora. Tempismo, freddezza e fiuto lo rendono un riferimento assoluto: altro gol pesante, altra partita decisa con la naturalezza dei grandi. Sempre nel posto giusto, sempre affamato. Il Real Forio sa di avere in casa un attaccante che sposta davvero gli equilibri.

Tarascio – È la bussola del Real Forio. Ordina, indica, pulisce ogni pallone e tiene la squadra corta nei momenti chiave. Non ha bisogno di acuti per incidere: è l’equilibratore silenzioso che dà ritmo e lucidità alla manovra. Con lui in mezzo, il Real Forio non perde mai il filo del gioco.