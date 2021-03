Ottorino Mattera: «Enzo e Gianluca? Hanno lo stesso infantilismo politico»

Gaetano Di Meglio | Benvenuto a Ottorino Mattera, sembra che all’improvviso sei rimasto solo, un Presidente isolato. Sei uscito dalla maggioranza e con questo stravolgimento delle carte sembra che ne Enzo ne Gianluca ti vogliono … cos hai fatto?

“Credo che l’appello lanciato dal sindaco fosse un appello ad escludendum e nella fase degli incontri svolti in stile della Carboneria, si è provato a fare campagna acquisti per una prossima campagna elettorale e avere risultati certi senza giocare una partita. Quindi senza dialogo, ha trovato l’occasione per fare quel documento di rilancio e apertura, cui abbiamo aderito sui temi. Il contributo al paese lo si può dare da tutti i lati. Sui temi siamo sempre disposti a dare un aiuto. Lui ha capito dopo 3 anni e mezzo di dover stemperare i modi. Speriamo sia tutto vero. Certo un’amministrazione che parla di rilancio, da un certo punto di vista certifica un fallimento. Se si ha fatto qualcosa non si ha nulla da rilanciare, ma si raccolgono i frutti di quanto fatto. Evidentemente si sa di non aver fatto nulla. C’è stata una gestione amministrativa più collegata con mantenere calmi gli animi della sua stessa maggioranza. Con questo innesto si creerà una ulteriore cloroformizzazione della maggioranza e uno si appresta a arrivare al 2022 con numeri più larghi. Io ho sempre cercato di avere un ruolo da presidente per stemperare gli animi, ma anche questo forse non è servito per affrontare i temi importanti per il paese.”

Sei stato uno di quelli che ha dato manforte all’elezione del sindaco, ma la tua lista civica “orizzonte comune” si è un po’ sgretolata. Il capitolo Carmen Criscuolo merita un approfondimento e anche quello Luca Spignese.

“Io credo che il corto circuito con Carmen è figlio della giunta tecnica perché diciamo a meno di 24 ore dalla formazione della giunta e se ricordi dal primo consiglio comunale ci fece intendere che quella che era la programmazione iniziale con Luca in giunta poteva venire meno come poi è venuta meno con la nomina di quella giunta tecnica. Da quel momento i malumori nell’ambito della mia lista non sono stati più visti come quelli collegati con il sindaco ma con un eventuale capogruppo che, in un certo qual senso, aveva disatteso gli impegni mentre nella sostanza questi impegni li aveva disattesi con il suo operare lo stesso sindaco, che veicolare la teoria che la giunta tecnica fosse stata partorita con la mia consapevolezza. Invece tutto questo non è avvenuto e quindi ha generato un primo malumore interno. Questo primo malore interno ritengo che sia fatto cavalcare bene affinché poi potesse generare quel malcontento in una personalità acerba dal punto di vista politico e quindi, poi, cavalcata affinché contribuisse a rimanere il nostro gruppo con un solo consigliere comunale. Magari poi è sfuggita anche a lui questa personalità in un certo momento con la formazione del nuovo gruppo politico. Ma nonostante tutto, gli impegni politici che erano stati presi dal primo cittadino nei confronti dei gruppi che è al di là delle transumanze che potevano succedere all’interno dei gruppi si sarebbe mantenuto un impegno in capo alle liste. Tant’è che in un primo momento l’ingresso di Luca segnava la conferma di questo impegno. Successivamente il sindaco ha perso di vista gli impegni che aveva preso con i gruppi e pur di reggersi a galla, pur di mantenere in piedi la sua persona e la sua amministrazione, ha cercato di aggrapparsi a qualsiasi cosa, venendo meno agli impegni con i gruppi, ha lasciato spazio alle pretese ma soprattutto al fare predatorio di parte dell’amministrazione che lo tiene, diciamo, un po’ vincolato per non dire altro, a quelle logiche che non sono quelle di mantenere gli impegni con i gruppi politici, che non sono quelle di mantenere gli impegni con il paese ma di trovare dei sistemi per galleggiare.

Allargare la maggioranza significa fare una panchina lunga in modo tale da non dover tener conto delle esigenze dei singoli. E’ stata questa, diciamo, la modalità con la quale ha tirato a bordo la giunta politica con l’ingresso della componente di “Fratellanza e Lavoro” con l’ingresso di Roberta Boccanfuso. Poi, non ti dimenticherai che a un certo punto ha pensato bene di non convocarli neanche alle giunte. Non credo che puoi dire al segretario facente funzioni o titolare “convoca Pasquale si e Giovanni no, uno sì e uno no… e così siamo andati avanti per ulteriori mesi, senza mai voler realmente affrontare l’argomento sul piano politico e questa è stata un’altra delle modalità con le quali ha portato, strascicato a lungo i gruppi e le frizioni interne. Abbiamo preferito aspettare un chiarimento che lui non ha mai voluto fin quando non ci siamo trovati con l’uscita di Luca senza neanche una telefonata e un confronto politico. Al di là del comportamento del consigliere di Orizzonte Comune che si è allontanato io ho sempre dialogato con tutto il resto del mio gruppo politico, concordato con tutti gli amici la linea da seguire tant’è che la mia uscita è corrisposta anche con l’uscita di tutto il gruppo politico e quindi non mi sento isolato o solo. Ho tutto il gruppo di amici che mi sostiene e quindi Elena Fortuna, Alessandro Gronchi, Raffaele Ungaro e tutto quello che ne deriva, insieme a me e il patrimonio di persone che mi segue e mi sostiene in questa difficile esperienza politica che abbiamo dovuto fare sotto la sindacatura di questo sindaco.”

Poi c’è una parentesi amministrativa di minoranza… non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma politicamente sappiamo che questo limbo serve a giustificare determinate cose e a capire cosa mettere nel paniere. Quale ragione ti dai di questo isolamento?

“Credo ci siano nell’ambito della maggioranza delle esigenze che sono quelle di tener lontano tutto il gruppo del PD e il gruppo di Orizzonte Comune semplicemente perché è collegato con Giosi Ferrandino. Credo che questo sia il motivo o la discriminante. Sappiamo tutti come si è arrivati all’ingresso di De Luise in consiglio comunale, solo dopo un ricorso amministrativo, quando si poteva risolvere il tutto in chiave politica ma non lo si è voluto per volere di un gruppo politico. Tutti questi strascichi hanno portato una parte della maggioranza a far sì che, secondo i più, alcuni dovevano essere come relegati a un ruolo diverso da quello che invece aveva dato l’elettorato sul campo. Questa è un’altra diminuzio. La vera capacità politica è quella di rimanere nell’ambito della propria maggioranza con tutte le anime, con tutti i distinguo, con tutte le capacità con le possibilità e non fare ricorso al mercato d’inverno come succede in ambito calcistico.”

Come farà Gianluca Trani a dimenticare gli impegni che Enzo non ha mantenuto?

“Sono entrati in gioco questioni velleitarie di natura personale. Ho notato che l’impegno personale, la dignità e tutta una serie di caratteristiche che ognuno di noi che fa politica dovrebbe avere nei confronti dell’elettorato sono scomparse. Mi pare assurdo che il competitor dell’attuale sindaco sia andato a mettersi sotto l’ala protettrice del primo cittadino rinunciando a tutte quelle che sono le sue caratteristiche collegate ad una campagna elettorale così accesa, avendo criticato, anche a mezzo della tua testata tutto quello che potevano essere le cose che questa amministrazione era manchevole. Evidentemente si sono messe da parte tutta una serie di situazioni e non perché dobbiamo fare le cose belle per il paese, ma perché c’è stato un accordo politico a monte che evidentemente ha visto un passaggio di un do ut des rispetto alla componente del consigliere Trani che ha ritenuto, a questo punto, essere più utile fare il passaggio in maggioranza che mantenere, invece, gli impegni che lui aveva preso con il suo elettorato.

L’accordo politico con Gianluca era un accordo a bocce ferme dove nessuno aveva espresso velleità diretta nell’esprimere la candidatura sindacale ma una cosa che avremmo valutato in un secondo momento. Evidentemente tutto questo era solamente condizionato a una sua visione personale e quando ha capito che non c’erano le condizioni e che potevano sfumare, benché non ne abbiamo parlato e benché gli abbia lasciato ampio spazio nell’impostare la linea della minoranza, evidentemente sono intervenute altre componenti e altre turbative che mi sfuggono. Non si sono relazionati con noi in questa fase, anzi sfuggono a qualsiasi confronto affinché potessero dare anche una giustificazione che pure avremmo capito. Questo ti fa capire quanto sia minoritaria la loro capacità di poter giustificare un passaggio da quell’altro lato, cosa che non hanno fatto né pubblicamente ne personalmente ne attraversano stampa.”

Questo accordo-passaggio non accade dall’oggi al domani. Non hai avuto presentimenti, atteggiamenti, qualche indizio?

“Da un 15 20 giorni ho notato una sorta di assenza rispetto all’attivismo che era una caratteristica del consigliere Trani, che a un certo punto ha iniziato, diciamo così, a mostrare di volersi riposare, di volersi prendere un momento di pausa”

Anche a te ha detto che lavorava tanto?

“Sì sì lo ha detto anche a me in una prima fase. Poi ho capito perché non è che stiamo a pettinare le bambole. Chi vuole atteggiarsi con questo sistema non è degno neanche di essere rincorso. Ritengo che si può arrivare a una dialettica serena come siamo abituati a fare. Sono una persona moderata quindi ritengo che neanche poteva preoccuparsi. Abbiamo notato che anche qui c’è una forma di infantilismo è una forma di immaturità politica che evidentemente caratterizza le due parti che oggi si sono unite.”

Voi de PD non vivete un momento salutare. A Ischia è arrivato il momento di smuovere gli assi portati della politica di partito?

“Abbiamo tentato, nell’ambito del gruppo di avviare questa stagione un po’ anche dell’essere caratterizzate anche dal simbolo però per le sensibilità che avevamo abbiamo evitato di fare un’operazione del genere. Aspettiamo gli esiti ufficiali che non sono ancora arrivati di quello che succederà e valuteremo insieme col consigliere De Luise, che è iscritto insieme a me del PD, con il segretario e con Giosi Ferrandino di attrezzare qualcosa del genere.”

Vogliamo fare una analisi di questi tre anni? Ricordo che avevate cavalcato molto il Mercato di Via Buonocore…

“Fino a quando siamo stati maggioranza con l’assessore Spignese abbiamo i lavori del vecchio mercato con tutti i limiti di un assessorato che veniva attenzionato quotidianamente da parte del sindaco e spesso messo in condizione di operare poco o niente. Esserci dovuti allontanare ci ha portato anche a interessarci sì, ma in maniera diversa, più critica. Siamo arrivati ad oggi e il mercato nuovo, quello di Via Morgioni, è scomparso ed è stato relegato ad attività di promozione sportiva per alcune società snaturato con modalità extra urbane ed quindi morto. Per portare di nuovo il mercato c’è bisogno di una modifica dell’attuale regolamento e deve passare in consiglio comunale. Non mi pare che ci sia questa volontà da parte della maggioranza men che meno c’è stato un attenzione da parte della minoranza che fine oggi ha operato in questo settore.

Ci sono altre problematiche. Ho sentito che si pubblicizzava l’aver preso finanziamenti per Cartaromana però nulla è stato fatto per l’abitato di Ischia Ponte che è flagellato da sempre e nulla risulta anche per la Spiaggia degli Inglesi che è fortemente interessata. Non vedo perché non si poteva frazionare il progetto e dare risposte a zone del territorio altrettanto difficili. Mi sarei aspettato anche un interessamento sulla chiusura del Bar Calise da parte dell’amministrazione a farsi promotore, quantomeno, di un tavolo di concertazione da parte di tutte le forze interessate sia dei lavoratori sia della classe imprenditoriale poi non sarebbe stato possibile, ma dimostrare un minimo di attaccamento a una bandiera dell’isola…. Invece si è lasciato morire quasi come se fosse un qualcosa che andava abbandonato a se stesso. Oggi chi gode di questa chiusura? Te lo lascio immaginare e lo lascio immaginare anche al tutta la cittadinanza… chi gode della chiusura è sicuramente chi ha attività analoghe che hanno una dimensione un attimino più piccola. Oggi che il Covid ci ha portato dove ci ha portato le uniche attività che svolgono un po’ di commercio sono gli stabilimenti balneari. Sul fronte degli stabilimenti balneari cosa è stato fatto per far sì che gli arenili protetti? Nulla e siamo all’approssimarsi della stagione e rimaniamo così come siamo.”

In questi giorni hai sentito qualcuno della maggioranza?

“Io non ho rotto con nessuno.Ho una personalità che tende a dire le cose come stanno a non avere nella dialettica politica la mezza misura. Pago lo scotto di essere diretto. Ho un vissuto politico e non mi devo preoccupare di dire le cose come stanno. Spesso questo genera negli altri una forma di rigidità nei miei confronti perché non si vuol sentir dire le cose come stanno. Il ruolo che svolgo di presidente del consiglio che tra l’altro mi è stato chiesto perché non toccava a me farlo, ma toccava a qualcun altro. Io sono stato sollecitato poi, a un certo punto, questa cosa ha creato qualche disagio ma non posso farmi problemi per chi è sfuggito alla sua responsabilità e oggi se ne è pentito. Affronto de visu i miei avversari, qualcuno, invece, ritiene non utile affrontarmi”

Ultima domanda, ti abbiamo visto in panchina con l’Ischia Pallavolo….

“E’ certamente un diversivo rispetto alla tristezza della politica che viviamo con questa stagione. Una mia passione che coltivo da sempre. Mi fa piacere ritornare in panchina e vivere il momento della gara e condividere i principi dello sport. Ho sperato che lo stesso si potesse trasportare in politica, ma evidentemente non sono stati recepiti. In politica non si vuole la regola, non si vuole un arbitro che fischia quando qualcuno commette fallo, non si vogliono i cartellini gialli e rossi… nella politica l’arbitro dovrebbe essere il primo cittadino… e noi ne abbiamo uno che non vuole essere arbitro degli altri, ma arbitro di se stesso nella misura in cui quando c’è la necessità si fischia e quando c’è una necessità diversa si lascia correre…