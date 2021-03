Otto del Lacco «emigrano» a Barano?

Una volta che è stata ufficializzata la sospensione definitiva dei campionati di Promozione, gli occhi delle tre società isolane di Eccellenza che hanno deciso di riprendere il campionato, anzi il mini-campionato, sono puntati su qualche elemento dei due club isolani della serie minore.

Sia il Lacco che il Procida hanno in organico calciatori che possono dare un prezioso contributo. Iniziamo dall’Ischia che comunque già due settimane fa ha richiamato gli under che erano in rossonero con la formula del prestito. Stiamo parlando dell’attaccante Antony Di Meglio, dell’esterno Carlo Trani, del difensore centrale Nunzio Esposito e del centrocampista Salvatore Formisano, quest’ultimo il più giovane dei quattro visto che è un classe 2003. Il Barano, che già all’inizio della stagione aveva problemi di organico, tra le tre isolane che l’11 aprile riprenderanno la via del campo, è quella che maggiormente ha bisogno di elementi di una certa esperienza essendoci a disposizione di mister Gianni Di Meglio quasi esclusivamente “under”. Secondo le ultime indiscrezioni, in seguito ad un accordo tra i due presidenti, Salvatore Castagna per il Lacco e Massimo Buono per il Barano, in direzione Via Piano ci sarebbero il capitano rossonero Luigi Iovene, l’estroso esterno d’attacco Giovanni Filosa, i due esperti difensori centrali Francesco Ragosta e Francesco Monti, il difensore Matteo Muscariello, il centrocampista Antonio Matarese, il difensore esterno Francesco Errichiello e molto probabilmente anche il portiere Luca Fluido. Per alcuni si tratterebbe di un gradito ritorno in bianconero. Tra questi però non c’è il gioiellino del Lacco, Daniele Cantelli. La “Pulce”, infatti, si sarebbe promesso al Real Forio. Il coordinatore dell’area tecnica biancoverde, Giovanni Iovine, ex allenatore del Procida, ha giocato d’anticipo. In più, ha puntato su due elementi che possono risolvere un po’ di problemi a mister Flavio Leo. Per il centrocampo ha pensato a Fabrizio Muro, con trascorsi nel settore giovanile della Juventus, penalizzato da una serie di infortuni; per l’attacco all’indemoniato Giò Cibelli, autore di un inizio di stagione assai positivo, con la realizzazione di un paio di reti da cineteca. Attenzione però all’Ischia che potrebbe inserirsi visto che la condizione di Rubino va attentamente valutata in vista della ripartenza. Considerato che nelle fila del Real Forio ci sono già altri calciatori procidani doc o che hanno militato almeno per una stagione nelle fila biancorosse, in occasione del prossimo derby tra Barano e Real Forio, a qualche appassionato che si collegherà in streaming per seguire la partita, sembrerà di assistere al derby di Promozione tra Lacco e Procida… In considerazione che il campionato di C/1 di calcio a cinque non ripartirà, il Real Forio potrebbe puntare su un paio di elementi della Virtus Libera Forio che, indipendentemente dalla decisione del comitato campano, non avrebbe proseguito la stagione.