Ottavo appello a Giorgia Meloni. Rosa Iacono: «Le demolizioni continuano. Fermiamole!»

Siamo a otto. E’ questo il numero degli appelli rivolti da Rosa Iacono a Giorgia Meloni per fermare gli abbattimenti degli abusi di necessità. La presidente di Adi e Croce Rosa Ischia Soccorso, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, si rivolge ancora una volta al presidente del Consiglio, al presidente della Repubblica, al presidente della Regione Campania, al prefetto di Napoli, al procuratore della Repubblica di Napoli, ai sindaci dei Comuni isolani, ai responsabili delle forze dell’ordine e al Vescovo. E l’oggetto non cambia: «Fermare gli abbattimenti per l’abusivismo di necessità. “Fermare al più presto le ruspe”. Ottavo appello con preghiera di urgente riscontro».

Scrive ora Rosa Iacono: Cara Giorgia, ti chiedo scusa per la presunzione ma, fin da quando ho cominciato a scriverti, mi ritengo un’amica, o meglio, una madre che dà consigli ai propri figli.

Dall’ultima lettera ci sono stati tanti accadimenti: la morte di Papa Francesco, l’incontro dei due Presidenti nella Basilica di San Pietro, l’elezione del nuovo Papa Leone XIV, l’inasprimento delle due guerre in Ucraina e nella Palestina e i tanti problemi di politica interna che non ti danno il tempo neanche di respirare, figuriamoci poi di rispondere ad una comune cittadina come me che, insistentemente, ti sta chiedendo di occuparti di risolvere il grave problema dell’abusivismo di necessità.

Volevo solo dirti di non farti intimorire dai vari capi dell’opposizione, Conte, Schlein, Renzi ed altri, le cui correnti politiche sono state al Governo prima di te e non hanno risolto i vari problemi della povertà, della sanità, della scuola ed altri e se tutti questi problemi persistono ancora la colpa è anche loro, anzi è soprattutto della loro incapacità a governare.

Cara Giorgia, l’abbattimento delle case costruite per necessità non si è fermato, stanno continuando a buttare giù case di povera gente e questo non lo posso sopportare. Di questo problema nessuno ne parla, tutte le reti nazionali fanno silenzio e danno sempre colpa all’abusivismo senza fare assolutamente una doverosa distinzione tra abusivismo di necessità e speculazione edilizia.

Come ho già precisato nelle lettere precedenti, sono stati commessi errori anche da parte delle Istituzioni che non hanno provveduto ai Piani Regolatori né hanno provveduto alla costruzione di Case Popolari per le famiglie deboli e bisognose.

Ora, a distanza di oltre 30 anni da quando queste famiglie con tanti stenti e sacrifici sono riuscite a mettersi un tetto sulla testa, sia pure abusivamente, vengono messe fuori e costrette ad andare sulla strada mentre sappiamo benissimo che la casa è un diritto di tutti sancito anche dalla nostra Costituzione.

Cara Giorgia, fermiamo subito questo scempio degli abbattimenti, solo tu, nella tua qualità di capo del Governo puoi adottare un provvedimento per salvaguardare il diritto costituzionale di questi concittadini che si sentono abbandonati da tutto e da tutti.

La gente mi chiede, nella mia qualità di Presidente dell’Associazione Disabili Ischia, se ho ancora avuto una risposta ai miei accorati appelli, se sono riuscita a trovare chi li possa aiutare in questa delicata e terribile situazione in cui si trovano.

Rispondo loro che io ho tanta fede e spero che il Signore ti parli come ha parlato con me più di una volta e che ti faccia riflettere e prendere una decisione favorevole alle loro giustificate aspettative.

Aspetto, sia da te che dal nostro amato Presidente Mattarella, con massima stima e rispetto, una risposta a questo mio ottavo appello.

Che il Signore vi illumini nelle vostre decisioni e vi protegga sempre».