Ostacola un posto di controllo e aggredisce i poliziotti. La Polizia di Stato trae in arresto una 42enne

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio e, nello specifico, durante un posto di controllo in via Alfredo De Luca all’angolo con via delle Terme, sono stati avvicinati da un uomo a bordo di una bici elettrica il quale, dopo averla posteggiata nelle immediate vicinanze dell’autovettura di servizio, ha iniziato ad ostacolare l’attività degli operatori.

Il prevenuto, dopo essere stato invitato diverse volte dai poliziotti ad allontanarsi, per questioni di sicurezza, ha iniziato ad inveire contro di essi rifiutando altresì di fornire loro le proprie generalità fin quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 42enne ucraino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale ed altresì denunciato per interruzione di pubblico servizio e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.