Osservatorio Geofisico, Franco Mattera scrive a Giosi Ferrandino: “sollecitazione per il pieno recupero strutturale, logistico e scientifico del complesso.”

Il Centro Studi Isola d’Ischia, perde la sua funzione culturale o, almeno, azzera un po’ del suo passato opaco tra posti barca e altre iniziative personali e sceglie la strada della sensibilizzazione pubblica. Una posizione nuova, quella dell’Ente Morale che ha sede presso la Biblioteca Antoniana di Ischia che merita attenzione. Con la nota diffusa, il presidente Mattera ha scritto al Sindaco del comune di Casamicciola Terme, l’ing. Giuseppe Ferrandino, in merito all’Osservatorio Geofisico di Casamicciola Terme una “richiesta di informazioni e sollecitazione per il pieno recupero strutturale, logistico e scientifico del complesso”

“Il sottoscritto dott. Francesco Mattera, nella qualità di presidente p.t. in carica del Centro Studi Isola d’Ischia A.P.S. , e facendosi pienamente interprete e portavoce dei sentimenti del Direttivo e dei soci tutti dello stesso, chiede alla S.V. I.ma informazioni il più possibile dettagliate e circostanziate sullo stato dell’arte attuale degli interventi di ristrutturazione edilizia del complesso denominato “OSSERVATORIO GEOFISICO Di Casamicciola Terme”, come preordinati alla sua organica ed integrale rifunzionalizzazione logistica e soprattutto per il riavvio su basi moderne e tecnologicamente avanzate della sua attività scientifica nel campo del monitoraggio sismologico, geologico e vulcanologico di Casamicciola Terme e dell’isola d’Ischia intera”, non si capisce perché mai il sindaco di Casamicciola dovrebbe rispondere ad un ente morale di Ischia, tuttavia, l’attenzione riservata presso la struttura che negli anni è stata solo simboli di sprechi, lavori fatti male e occasione per buttare soldi pubblici è un passo avanti che va apprezzato!.

“Con il fisiologico – scrive ancora Mattera – e interattivo collegamento con la rete sismologica regionale e nazionale. Il tutto alla luce della tragica storia recente di Casamicciola Terme, acquista un valore ed un significato che travalica il semplice aspetto del valore museale di quella struttura, pur di amplissima portata se solo si considera la storia che la lega a personaggi eminentissimi delle Scienze della Terra, quali tra tutti Mercalli e Grablowitz, ed a seguire l’illustrissima figura del prof. Cristofaro Mennella che tanto della sua vita ha speso per il suo paese. Riteniamo come Centro Studi Isola d’Ischia A.P.S., condividendo le suggestioni e le convinzioni positive e propositive di tanta parte della comunità scientifica e culturale della nostra isola, e non solo, che l’Osservatorio debba riprendere tutta intera la sua funzione scientifica nel campo dello studio e monitoraggio in continuo della sismologia e vulcanologia della nostra isola, e divenire palestra di formazione in quelle materie scientifiche di giovani studenti sia ischitani che provenienti da qualsiasi parte del mondo. Siamo altresì coscienti che Casamicciola e l’isola intera debbano essere gli attori primari della rinascita morale, sociale, economica e culturale della propria terra”. Un passaggio, quest’ultimo che denota tutta la strumentalità dell’iniziativa e, forse, la stupida strategia di qualche locale che espone il Mattera in una posizione, almeno, criticabile. Grazie all’assenza della politica e ad un’attenta gestione commissariale, il comune di Casamicciola gode di una sorveglianza mai avuta prima in tutta la sua storia ed è grave che il presidente del Centro Studi, non ne faccia menzione. E’ grave perché, solitamente, il presidente Mattera ha sempre dimostrato di essere uomo aggiornato e puntuale. Tuttavia, però, certe storie di cecità programmata a Casamicciola si sono sempre vissute.

“E ciò obbliga tutti ad un salto di qualità – scrive Mattera – in tutte le direzioni e su tutti i percorsi progettuali utili. La strutturazione territoriale non potrà pertanto prescindere dalla presenza di validi ed efficienti presidi scientifici che facciano da guida pre-avanzativa agli interventi normalizzatori da attuare sul territorio per non rendere la “vivibilità e la pace sociale” un mero enunciato vuoto di significati. Vivere bene, in tranquillità, valorizzando i valori etici della persona, della famiglia e quelli economici del lavoro e dell’impresa, è la base fondamentale per la ripresa di un territorio avvilito e mortificato da eventi naturali venati a volte da ignavia e immobilismo. E’ con questi sentimenti che il Centro Studi Isola d’Ischia A.P.S sollecita la S.V. ad intraprendere tutto quanto è nella sfera della sua azione amministrativa, ed anche in sovrappiù a tutti i livelli, per la ristrutturazione edilizia e la rifunzionalizzazione tecnica e scientifica dell’Osservatorio Geofisico di Casamicciola Terme, e che tutti gli ischitani di buona volontà possano sentire quella istituzione rinata come la promanazione simbolica della speranza non vana del rinascimento morale della nostra terra di Ischia. Il Centro studi Isola d’Ischia A.P.S., nella mia persona, in quelle dei componenti il suo Direttivo, e dei soci tutti garantiranno il giusto sostegno alle iniziative che la Sua amministrazione sicuramente ha già avviato ed a quelle che si confida possano essere costruttivamente intraprese nel breve periodo” scrive Mattera ignorando la presenza di esperti volontari di protezione civile che operano sul territorio, dell’esistenza del primo (e forse unico) presidio di protezione civile realizzato in un comune isolano. Tuttavia, nonostante il retropensiero che tutto questo sia solo una risposta a qualche “locale sollecitazione”, questa di Mattera resta un’ottima iniziativa. Tenere accesi certi riflettori non può fare che bene al dibattito, al confronto e alla crescita civile della nostra comunità.