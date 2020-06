Osservatorio di Casamicciola, oggi la firma definitiva per il passaggio di consegne tra Demanio e Comune

Ida Trofa | E’ arrivato il giorno. Oggi, 23 giugno 2020, la firma definitiva per il passaggio finale dell’Osservatorio al Comune con la ratifica alla presenza della Soprintendenza, il Demanio ed il Comune. L’annunciata acquisizione dell’Osservatorio Geofisico al patrimonio del Comune di Casamicciola Terme è realtà.

Un atto storico che segna la definitiva conclusione l’iter con cui il Demanio cederà all’ente locale la titolarità della storica struttura de “La Sentinella”. Un importantissimo presidio scientifico per le osservazioni dei fenomeni sismici, il primo di una rete che abbracciava l’intero territorio nazionale sorto dopo il disastroso terremoto del 1883 e poi finisco nel nefasto gioco della politica e devastato da sciagura si appalti pilotati.

La cessione è l’atto finale di un lungo lavoro che va senza dubbio asciutto alla volontà di Giovanna Battista Castagna che tre anni fa riallaccio il dialogo tra l’amministrazione di Casamicciola e la Direzione Generale Regionale dell’Agenzia dopo una lunghissima impasse.

Il primo cittadino e il direttore generale, Corrado Enea, fecero il punto sullo stato della procedura riguardante l’acquisizione dello storico immobile partita nell’ormai lontano 2011. Fu una nota al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac) e all’Agenzia del Demanio una formale richiesta di attribuzione ai sensi dell’art. 5 co. 5 D.Lgs. 85/2010 dell’immobile denominato “ex Osservatorio Geodinamico” a reperire i giochi.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti i tavoli tecnici per predisporre le azioni propedeutiche alla ventilata conclusione dell’accordo di valorizzazione di una struttura che, dopo l’ormai imminente cessione al Comune, in futuro potrà essere utilizzata non solo per l’espletamento delle attività museali e congressuali, ma anche per la realizzazione di eventi istituzionali (riti civili, consigli comunali, convegni, ecc.) e culturali dedicati (mostre, workshop, ecc), realizzati attraverso accordi di gestione o contratti con enti ed associazioni. Così come hanno fatto sapere attraverso una nota stampa gli inquilini del Capricho.