Ospite di Villa Mercede muore al Rizzoli dopo il ricovero a “La Schiana”. E’ giallo!

Ida Trofa | Ormai il dado è tratto. Il caso di contagio da “La Schiana” ha fatto scattare l’allerta anche sul territorio dell’isola d’Ischia e in queste ore sono partite le verifiche. La morte di un’anziana ospite della RSA Villa Mercede avvenuta al Rizzoli, ha mosso le autorità sanitarie locali ad avere la massima cautela. L’anziana era stata ricoverata presso l’Ospedale “La Schiana” di Pozzuoli pochi giorni fa e proprio nel reparto del presidio dove, ad oggi, è chiaro sia partito il focolaio dei contagi in terra ferma.

Dopo il ricovero, la donna era stata dimessa facendo ritorno presso la RSA Villa Mercede dove ha continuato a fare la vita di sempre, a seguire le stesse procedure ed essere sottoposta alle cure di cui aveva bisogno per le sue diverse patologie cliniche. E, tra queste non c’era il Covid-19. Ieri l’altro, invece, nel giorno di Pasqua, l’aggravarsi delle sue condizioni hanno reso necessario, questa volta, il ricovero presso l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Qui, purtroppo, nella notte tra domenica e lunedì, la donna è spirata. Una tragedia che lascia inermi e rende superfluo ogni commento.

Aperta un indagine medica

Sul decesso i medici di Lacco Ameno, anche per seguire i cluster e il focolaio di contagio innescato all’Ospedale La Schiana, sono intenzionati a fare chiarezza. La degente è stata così trattata secondo i protocolli che l’emergenza sanitaria dettata dalla SARS impone. Disposto il tampone post mortem del quale sono attesi gli esiti nelle prossime ore.

Tamponi e test rapidi anche alla RSA Villa Mercede

C’è fibrillazione e ansia per le dinamiche in atto legate a questa terribile morte. L’anziana ospite di Villa Mercede, come detto, era stata ricoverata e poi dimessa (destinazione Villa Mercede) la scorsa settimana poco prima del week end di Pasqua dall’ospedale di Pozzuoli ed era stata ricoverata proprio nel reparto del contagio. La donna era li dal 26 marzo. Alla luce di tutto ciò la cautela impone che tutti i soggetti venuti a contatto, consciamente ed inconsciamente, con la stessa siano sottoposti a test rapidi e tamponi a scopo precauzionale. Infermieri, OSS, ditte di pulizia e tutti i pazienti del presidio di Pozzuoli.

E, da ieri, sia tutti quelli della RSA Villa Mercede sia quelli e Rizzoli. Il tampone sulla donna deceduta è stato eseguito ieri mattina. Nel pomeriggio, invece, l’ASL NA 2 Nord ha disposto test a verifiche nonché, nei casi di necessità, il tampone anche sul personale e gli ospiti di Villa Mercede a Serrara Fontana con i quali la sfortunata potrebbe essere venuta in contatto. L’iter di verifica è già partito a tutela del personale sanitario e per il contenimento del virus Si tratta di operatori e degenti entrati in contatto non protetto con una persona che potrebbe, poi, essere risultata positiva. Mentre andiamo in stamp anon ci sono ancora conferme nel merito dell’anziana defunta in una serie di eventi concomitanti. Una bomba pronta a deflagrare.

Non possiamo non condividere le parole del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia: “Quello che sta succedendo ed è successo in queste ore è incomprensibile ed è molto grave. Decine e decine di persone lasciate nel panico totale. Ci vuole responsabilità e trasparenza. Le persone non possono essere trattate con superficialità. Non farò mai un passo indietro: ci vuole chiarezza su quanto accade! Tra le altre cose trovo imbarazzante e gravissimo essere informato di tali avvenimenti dalla stampa nelle ultime ore, dai parenti degli ammalati e non dalla direzione Generale Sanitaria dell’Asl Napoli 2 Nord. Valuterò con gli avvocati del Comune, già contattati, se ci sono gli estremi per intraprendere azioni legali, per omissioni o abusi“.

LE PAROLE. Nel frattempo, anche il sindaco di Serrara Fontana ne aveva dato comunicazione ufficiale: “Stamane – scrive Caruso – mi è stato comunicato che una degente della struttura era purtroppo deceduta. Considerato che la signora era stata trasferita nei giorni scorsi all’ospedale Santa Maria delle Grazie, ove si sono verificati casi di contagio tra personale sanitario e degenti, quando ha fatto rientro presso la struttura, pochi giorni fa, la signora è stata sottoposta a test rapido risultato negativo. La signora purtroppo è poi deceduta. In via precauzionale e al fine di tutelare i degenti della RSA Villa Mercede e i lavoratori che operano all’interno della struttura da stasera verranno effettuati i tamponi ai degenti e al personale in servizio. Considerate le misure di prevenzione adottate all’interno della struttura siamo fiduciosi ma attendiamo comunque l’esito prima di esprimere altre considerazioni. L’amministrazione comunale si stringe al dolore dei familiari della signora deceduta. Questa comunicazione vuole evitare ai familiari ulteriori tensioni che potrebbero scaturire da indiscrezioni dai toni allarmistici, questo lo sottolineo perché un concittadino mi ha già contattato preoccupato poiché gli erano state riferite alcune notizie. Ripeto, il test rapido è stato già eseguito ed è negativo, si attende l’esito del tampone e da stasera, in via precauzionale, verranno somministrati tamponi a tutti i degenti e a tutto il personale in servizio.”