Ospedale Rizzoli: Qui dove non si nasce piu’

Ida Trofa | Al momento non ci sono le condizioni perché la sanità isolana gestita dal metodo accentratore e votato al continente della Regione Campania esca dalla grave impasse in cui è stata precipitata.

Questa è una innegabile e assurda verità. La conclusione della totale assenza di attenzione e sensibilità ai problemi dell’isola si fotografa perfettamente in un ospedale abbandonato a se stesso, direttori sanitari facenti funzione arrabattati alla meno peggio, posti letto insufficienti nei reparti base e un blocco del turn over, con la questione mai risolta della insularità e dell’isola disagiata che lascia la struttura in costante carenza di organico riducendo di decine di unità, in pochi anni, il personale della sanità pubblica ischitana, da medici a infermieri, da ostetriche a radiologi.

E ancora, liste di attesa infinite, reparti fatiscenti nonostante i costanti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, condizioni igieniche indegne e prevenzione, ai minimi termini. Così è ridotta la sanità pubblica ad Ischia. Lo dimostrano i fatti e le vicende quotidiane. Lo dimostra la totale mancanza di attenzione che ci è stata riservata.

Livelli assistenziali nettamente al disotto della soglia di adempienza

La Sanità Campana sarà pure uscita dal commissariamento, ma i livelli di assistenza sono assurdi. Non è un caso se, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha riscontrato che, se da un lato i conti erano tornati in ordine, dall’altro i Livelli essenziali di assistenza erano rimasti “nettamente al di sotto della soglia di adempienza”. La condizione per uscire dal commissariamento o dal piano di rientro non può essere solo quella dell’equilibrio di bilancio.

In questo quadro desolante è urgente portare la nostra attenzione sullo stato in cui versa il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Rizzoli di Lacco Ameno. In questi anni fiore all’occhiello, un centro per famiglie, gestanti e nascituri capace di preservare in deroga alle normative in materia il punto nascite e, soprattutto, capace di sfiorare più volte il “fiocco rosa”. Il riconoscimento prestigioso per qualità, dedizione competenze.

Reparto azzerato

La condizione a cui è stato ridotto il reparto è inquietante.

La riduzione del numero dei parti, che da un incremento del 10% in passato sono discesi a soli 208 nel 2019. Da due giorni, intanto, il reparto di Ostericia è vuoto! Senza nascite ne pazienti. Azzerati da mesi gli interventi innovativi e mininvasivi ginecologici, azzerati gli interventi di ricostruzione del pavimento pelvico laparoscopici e di incontinenza urinaria, che, in passato avevano toccato anche quota 250.

Chiuso l’ambulatorio di Uroginecologia che nel 2018-2019 aveva contato più di 200 prestazioni.

È la fine anche dell’integrazione con il Consultorio. Infatti proprio in questi mesi drammatici si è registrata la cessazione della presenza di un’ostetrica del reparto di ginecologia presso il consultorio di Ischia.

Contestualmente sono finiti i corsi di aggiornamento in sala parto, reputati necessari ed obbligatori (LEA) dal Ministero della Salute per i punti nascita con bassi numeri di parti. Nel 2018-2019 ne sono stati effettuati solo due senza contare il conseguente aumento del numero di tagli cesarei che dal 25% sono risaliti sopra al 50%. Oggi viviamo lo spreco, disumano, di 8 medici ginecologi, 6 ostetriche e 5 infermiere per un reparto con tasso di occupazione pari al 10%. E’ più che scandaloso quel che sta accadendo al Rizzoli!

Senza una guida e pericolosamente smarriti

I sanitari sono completamente smarriti, senza un primario, ma con un primario lontano, a mezzo servizio, capacissimo ed esperto ma completamente concentrato sull’Ospedale La Schiana di Pozzuoli, il dottore Luigi Stradella, è tornato ad Ischia dopo la parentesi del giovane dottor Davide De Vita. Ma le sue priorità restano altre. E non sarà una priorità rivitalizzare l’ospedale di via Fundera, quanto, piuttosto, potenziare il presidio puteolano. Stradella per i suoi tanti impegni riesce ad essere sull’isola Verde, a quanto pare, al massimo due volte al mese con la conseguenza che i sanitari, oltre a cullarsi sul dolce e pericoloso fare niente, si trovano dinanzi alle insidie dell’inoperatività. Da un momento all’altro potrebbero trovarsi di fronte ad un’urgenza che può colpirli impreparati perché poco abituati oltre che poco esperti, essendo andati via i medici più anziani e i rimpiazzi sono giovani alle prime esperienze.

E, come sempre, a pagare lo scotto maggiore e, soprattutto, a patirne i rischi, sono i pazienti. Praticamente a tali condizioni per garantire sicurezza alle pazienti sarebbe meglio chiudere e attivare un primo soccorso.

A tutto questo si aggiunge che la Regione Campania è al primo posto per morti evitabili e non ha una rete Spoke, una rete trauma e una rete per le emergenze materno infantili. L’unica rete attivata per patologie tempo-dipendenti è quella cardiologica. Solo il 10% dei pazienti colpiti da ictus ha accesso a cure efficaci. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di Sanità (marzo 2019), la Campania è anche la prima regione italiana per mortalità materna.

Sarebbe quanto mai auspicabile che i nostri rappresentanti istituzionali, chi di dovere, facesse un pò di chiarezza. Che si pretenda trasparenza nella gestione di questo reparto dove si scrive, con le nascite e l’assistenza alle famiglie, il futuro della nostra isola e non solo. Continuando così altro che record e nuove nascite made in Ischia.

Sarebbe il caso che qualcuno cominci ad interrogarsi e a pretendere almeno rispetto per il Rizzoli, il suo reparto di Ginecologia e Ostericia e, soprattutto, per il luogo in cui dovrebbero nascere gli ischitani di domani. Ischitani il cui primo vagito ormai si ode sempre più lontano da questa terra.