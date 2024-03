Ospedale “Rizzoli”, nell’uovo di Pasqua un duodenoscopio per le ERPC

La primavera 2024 porta con sé una importante novità all’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno. Una gradita sorpresa nell’uovo di Pasqua, potremmo dire, considerato il periodo. L’Asl Napoli 2 Nord ha infatti acquistato un duodenoscopio che permetterà di poter effettuare le ERCP (ColangioPancreatografia Retrograda Endoscopica) presso il nosocomio isolano.

Il duodenoscopio è un endoscopio a visione laterale, non frontale, che consente di accedere alla papilla di Vater e quindi trattare la calcolosi del coledoco e le stenosi benigne e maligne del pancreas e delle vie biliari.

Si tratta di una procedura che finora normalmente veniva effettuata a Napoli e che comportava di conseguenza il trasferimento del paziente in terraferma. Questo stava a significare che i pazienti restavano ricoverati al “Rizzoli” in attesa di un posto disponibile a Napoli. Un iter che comportava quindi un aggravio anche economico a carico della Asl e conseguentemente per la comunità. L’acquisto del duodenoscopio consentirà dunque anche un risparmio. Ma non solo. Il posto occupato dai pazienti in attesa, una sorta di “parcheggio” veniva sottratto ad altri pazienti bisognosi di ricovero. Benefici anche per i pazienti che devono essere sottoposti a ERCP, che non dovranno più subire il disagio del trasferimento in terraferma. Comunque un trauma, per chi già non è in buone condizioni di salute.

Da oggi, con l’arrivo del duodenoscopio, tutte queste criticità sono superate e sarà possibile procedere alla ERCP ad Ischia. Ad eseguirle sarà il dott. Luigi Esercizio, che arriva all’ospedale isolano dopo vent’anni di esperienza in questo campo presso l’ospedale di Alba-Bra della Asl Cn 2, e che sarà affiancato dal dott. Marco Campione.

Un ulteriore aspetto positivo è rappresentato dalla circostanza che con tale metodica è possibile anche trattare i pazienti che hanno sia i calcoli della colecisti che i calcoli del coledoco e che normalmente vengono prima sottoposti ad ERCP per la bonifica del coledoco e solo in un secondo tempo sottoposti ad intervento di colecistectomia. Dal momento che ora al “Rizzoli” è disponibile questo nuovo endoscopio, sarà possibile fare il cosiddetto “rendez vous”, ovvero nel corso dello stesso ricovero e dello stesso intervento praticare ERCP e colecistectomia. Una soluzione che consente di risparmiare un’anestesia ed un ricovero, accelerando i tempi e con indubbio vantaggio sia per il paziente che per l’ospedale in termini economici.

Una importante novità che si aggiunge ad altre iniziative dell’Asl Napoli 2 Nord per rendere il “Rizzoli” sempre più funzionale e rispondente alle esigenze di un’ampia platea di utenza, isolana e non solo, considerato che il presidio ospedaliero serve una località turistica importante come è Ischia. Insieme alle professionalità che vi operano, l’arrivo di nuove strumentazioni all’avanguardia induce all’ottimismo sul futuro del nostro nosocomio.