Ospedale “Rizzoli”, le promesse di Iervolino ai sindaci

Si è tenuto questa mattina a Fratamaggiore l’incontro dei sindaci, vice sindaci e consiglieri delegati dei comuni isolani con il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Mario Iervolino. All’importante appuntamento erano presenti i sindaci di Serrara Fontana Irene Iacono, di Ischia Enzo Ferrandino e di Lacco Ameno Giacomo Pascale, i vice sindaci di Forio Angela Albano e di Barano Raffale Di Meglio, il consigliere comunale di Casamicciola Terme Lella Piro.

Gli amministratori isolani hanno ribadito la necessità di reperire risorse umane, mediche e paramediche, per sopperire alla decennale carenza di personale all’interno dell’ospedale “Rizzoli”. Dichiarandosi al termine soddisfatti, avendo riscontrato un’ampia disponibilità al confronto e alla condivisione delle problematiche.

I rappresentanti dei sei comuni hanno “incassato” da Iervolino una serie di rassicurazioni sulle criticità evidenziate. Per quanto riguarda il reclutamento di personale, il direttore ha comunicato che in parte è stato già esitato, mentre per la restante parte è in corso di espletamento. Nel dettaglio, sono previste assunzioni per circa 40 unità tra personale medico, paramedico e amministrativo. Da gennaio a luglio 2023 sono entrati in servizio sull’isola nove infermieri, tre dirigenti medici, un dirigente amministrativo, diciotto OSS, uno psicologo e tre tecnici di laboratorio. Nel periodo da luglio a dicembre entreranno in servizio altri quattro infermieri.

Una tematica “calda” è quella che riguarda la figura del direttore sanitario dell’ospedale, di particolare importanza per l’ottimale funzionamento della struttura. Anche in questo caso il direttore generale ha assicurato che è in corso la procedura, che terminerà presumibilmente per fine anno. I sindaci però hanno chiesto una accelerazione sui tempi prospettati, considerato che la problematica è particolarmente avvertita e richiede una risposta urgente.

Un altro concorso in corso di espletamento è quello per la chirurgia. Sul fronte fisioterapisti, a settembre sarà avviata l’iter per la manifestazione di interesse per il reclutamento di personale da inserire in organico. Una carenza grave è quella del personale ortopedico e pediatrico e gli amministratori locali non hanno mancato di evidenziarla. Iervolino ha spiegato che tra l’altro è in atto un’azione tesa a coinvolgere i medici degli ospedali della terraferma per raggiungere una turnazione che possa garantire anche all’ospedale Rizzoli dei turni in più, allo scopo di coprire anche i giorni festivi con la presenza di tali professionalità.

TAC E ARIA CONDIZIONATA

Come detto il direttore generale ha voluto stemperare le preoccupazioni che provengono dalla comunità, assicurando anche che non ci sarà alcuna riduzione dei medici del 118. Per quanto riguarda le esigenze dei malati oncologici, l’Asl ha programmato a breve nuovi reclutamenti per assicurare la presenza presso il presidio San Giovan Giuseppe di medici oncologici. Assicurata presso il pronto soccorso la presenza di una Tac molto più efficiente, da 128 slide.

Sulla criticità manifestatasi nei giorni di caldo anomalo per l’aria condizionata non funzionante, ai sindaci è stato risposto che in questi giorni sarà effettuato il cambio di alcuni fan call all’interno del reparto di ginecologia e del pronto soccorso. Ovviamente occorrerà prestare attenzione a che si provveda nel più breve tempo possibile.

Una serie di risposte rassicuranti, ma al momento solo parole. Ora si deve passare ai fatti. I sindaci isolani ad ogni modo si sono già riconvocati con il direttore generale dell’Asl per il 20 settembre alle ore 12:00 presso l’ospedale “Rizzoli”. Un incontro che ha lo scopo di verificare lo “stato dell’arte” a fine estate. Le promesse di Iervolino si concretizzeranno? Da parte degli amministratori locali è emersa l’intenzione di rendere gli incontri periodici, per poter seguire passo dopo passo gli sviluppi. L’auspicio è che serva a raggiungere gli obiettivi attesi dalla comunità isolana e dagli stessi operatori sanitari.