Orologio che va, orologio che viene  | #4WD

La Rolex, che dalla Svizzera sforna da sempre alcuni tra i sogni più proibiti di tanti amanti degli orologi da polso, ha ulteriormente ridotto la sua produzione, al punto da spingere i suoi stessi concessionari a non accettare ulteriori prenotazioni ma solo manifestazioni d’interesse e -cosa più importante- senza poter raccogliere acconti e garantire tempi certi di consegna. Questa scelta aziendale non riguarda solo i best seller come, ad esempio, il Daytona acciaio (la cui consegna oggi è stimata oltre i dieci anni di attesa), ma anche il più basic degli Air King. A causa di questo fenomeno, il mercato dell’usato ha raggiunto picchi stellari, con il conseguente proliferare di siti di settore come Chronext o Chrono24 che oltre a rappresentare di fatto il termometro del settore, stanno anche totalizzando affari d’oro, con commissioni sulle vendite dal 6,5 al 13%. E chiaramente, chi possiede un Rolex in buono stato, mai quanto oggi ottiene una enorme rivalutazione del valore d’acquisto originario.

Ma ecco il paradosso del momento: ricordate gli Swatch, i celeberrimi orologi di plastica che un quarto di secolo fa hanno mandato fuori di testa persone di tutte le età in ogni parte del mondo, scaturendo aste e collezioni con cifre da capogiro? Bene, “da Milano a Torino, passando per Arese, Roma, Napoli, e Venezia -scrive Lapresse- sono migliaia le persone che hanno trascorso ore in fila davanti agli store Swatch per accaparrarsi il nuovo Speedmaster MoonSwatch, orologio realizzato in collaborazione con Omega e disponibile per il momento solo nei negozi a 250€. Si tratta di un remake dell’iconico Speedmaster Professional di Omega utilizzato ufficialmente dagli astronauti della Nasa che atterrarono per la prima volta sulla Luna nel 1969. Le infinite code non si sono registrate però solo in Italia visto che i negozi dell’azienda svizzera sono stati presi d’assalto ovunque: a Dubai come ad Amsterdam, New York, Francoforte e Toronto.”

E poi dicono che in giro non ci sono soldi…