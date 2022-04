Gli accertamenti si sono protratti per cinque mesi, dovendo svolgere gli opportuni controlli per oltre 2.400 cittadini percettori di denaro dello Stato. Tra i segnalati alla Procura anche decine e decine di pregiudicati. E’ consuetudine della Compagnia di Ischia eseguire questo tipo di controllo soprattutto nei confronti di coloro che vengono tratti in arresto in flagranza di reato