Orlando Faiola porta Ischia alla ribalta nazionale: convocato al David di Donatello

Ischia può festeggiare con orgoglio uno dei suoi talenti adottivi. Orlando Faiola, fotografo di straordinaria sensibilità artistica, è stato selezionato per partecipare come fotografo ufficiale alla 70ª edizione dei David di Donatello, uno degli appuntamenti più prestigiosi del cinema italiano, che si terrà il 7 maggio negli studi di Cinecittà e sarà trasmesso su Rai 1.

Nato a Napoli nel 1982 e cresciuto tra Cardito e Modena, Faiola ha trovato nell’isola d’Ischia non solo casa, ma anche fonte inesauribile di ispirazione per il suo lavoro. La sua carriera, alimentata da talento puro e una profonda dedizione all’arte fotografica, lo ha visto protagonista di importanti eventi internazionali come il Capri Hollywood, il Los Angeles Italia e l’Ischia Global Film Festival.

La chiamata al David di Donatello rappresenta per Faiola un riconoscimento alla sua capacità unica di trasformare un istante in racconto, di immortalare con uno scatto emozioni che parlano più di mille parole. I suoi lavori non solo documentano eventi, ma creano veri e propri ponti emotivi tra soggetto e spettatore.

Con uno stile che intreccia tecnica, narrazione e poesia visiva, Faiola sarà ora chiamato a raccontare, attraverso i suoi occhi, i momenti salienti della notte più importante del cinema italiano. Un’opportunità che non solo premia la sua brillante carriera, ma che porta un pezzo di Ischia sotto i riflettori nazionali.

Ischia applaude dunque uno dei suoi ambasciatori culturali più brillanti: Orlando Faiola, l’artista che con ogni scatto continua a raccontare storie straordinarie partendo dalle piccole, grandi emozioni della vita.