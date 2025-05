Orefice e Pozzebon svegliano il Real Forio. Si ferma la corsa biancoverde verso la Serie D

REAL NORMANNA – REAL FORIO 3-2

Eccellenza | Finale PlayOff | Girone A

Il cammino si interrompe ad Aversa. Il Real Forio cade allo Stadio Bisceglia nella finale playoff del Girone A di Eccellenza, ponendo fine a una stagione memorabile proprio a un passo dal sogno chiamato Serie D.

La squadra allenata da Carlo Sanchez si arrende in trasferta e cede il passo alla Real Normanna, che conquista l’accesso alla fase nazionale degli spareggi. Il derby in famiglia, tra i fratelli Sanchez, se lo aggiudica Luigi, tecnico della compagine granata, capace di portare a casa una vittoria pesante in una sfida densa di emozioni, colpi di scena e pathos sportivo.

La Real Normanna tornerà in campo tra una settimana per affrontare la Rossanese nella prosecuzione del proprio cammino verso la promozione, mentre la formazione isolana conclude qui il proprio viaggio, uscendo a testa alta dopo un’altra prestazione intensa e combattiva. I turchi si presentano sulla terraferma con le scelte quasi invariate rispetto alle ultime uscite: davanti al portiere Mazzella agiscono Cabrera e Di Costanzo, con Pistola e Aniceto a completare la linea difensiva. Nell’undici di partenza c’è spazio anche per Tomasin e Peluso, con Arrulo e Di Lorenzo a garantire copertura e corsa. In attacco, la coppia Acosta-Serrano guida il reparto offensivo biancoverde, chiamato a scardinare la solida retroguardia avversaria. La partita si apre su ritmi accesi: le due squadre si studiano nei primi minuti, tentando di prendere il controllo del centrocampo.

La Real Normanna cerca fin da subito di imporre il proprio gioco, mentre il Real Forio prova a colpire in ripartenza, affidandosi alla velocità delle punte. La prima occasione degna di nota arriva al 15’, quando Serrano, ex di giornata, tenta la conclusione personale dal limite: il tiro è debole e centrale, facile preda di Merola. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e culmina al 24’ con lo splendido gol del vantaggio. Orefice, ispirato e intraprendente, parte dalla trequarti, salta un paio di avversari e conclude con un diagonale preciso che non lascia scampo a Mazzella. Una vera prodezza, che infiamma il pubblico locale e dà slancio alla formazione di casa. La Real Normanna insiste e sfiora il raddoppio al 30’, ancora con Esposito, su cross perfetto di Caso Naturale: la palla, stavolta, termina a lato.

L’episodio chiave del primo tempo arriva nei secondi finali. Fontanarosa, dopo una caparbia azione, riesce a mettere al centro un pallone velenoso che Orefice – ancora lui – devia in rete da pochi passi. Doppietta personale e risultato che si fissa sul 2-0 all’intervallo. Durante la pausa, mister Sanchez rivede l’assetto tattico dei suoi, apportando qualche modifica mirata per rianimare la manovra. E la scossa arriva subito: appena rientrati in campo, il Real Forio trova il gol che riapre la partita. Serrano si libera in velocità, supera i difensori avversari e, con freddezza, batte Merola in uscita per il 2-1. Un gol che restituisce fiducia agli isolani e riaccende l’entusiasmo in panchina. La gara resta viva e combattuta. Al 62’ è ancora Esposito ad andare vicino alla rete con un tiro diretto verso il secondo palo: la palla sfiora il bersaglio. Tre minuti dopo, gli ospiti chiedono un rigore per un presunto fallo in area da parte di Sequino, ma l’arbitro lascia correre tra le proteste del pubblico biancoverde. Nel finale la tensione cresce.

Il Real Forio alza il baricentro alla ricerca del pareggio e ci prova con Ballirano, il cui tiro-cross, deviato dal vento, costringe Merola a un intervento complicato. La Real Normanna riparte immediatamente e, sul ribaltamento di fronte, trova il terzo gol: Pozzebon conquista un rigore, che trasforma con sicurezza chiudendo virtualmente i giochi. Nonostante il doppio svantaggio, il Real Forio non si arrende.

La squadra ischitana, con coraggio e determinazione, approfitta anche della superiorità numerica per l’espulsione di Nocchiero e continua ad attaccare. All’ultimo respiro, nel pieno del recupero, arriva il sigillo di Pelliccia che, con un pallonetto delizioso, beffa Merola dopo una respinta corta della difesa. Un gol che rende il passivo meno amaro e testimonia l’orgoglio degli isolani. Al Bisceglia il triplice fischio sancisce la fine di una partita spettacolare e di una stagione intensa, fatta di crescita, emozioni e passione. Il sogno Serie D sfuma sul più bello, ma il cammino del Real Forio resta indelebile: una cavalcata entusiasmante, capace di unire una comunità e di riportare entusiasmo sull’isola. Un’annata che resterà nel cuore dei tifosi e nella storia recente del club.

Il tabellino

Real Normanna: Merola, Sieno, Cassandro, Di Girolamo, Esposito (74’ Pozzebon), Aracri (70’ De Rosa), Orefice (83’ Battaglia), Fontanarosa, Alfano (60’ Sequino), Caso Naturale, Nocchiero. A disposizione: Poerio, Pantano, Marzano, Fucci, Acosta. Allenatore: Luigi Sanchez

Real Forio 2014: Mazzella, Arrulo (49’ Castagna – 59’ Pelliccia), Serrano, Pistola (46’ Ballirano), Peluso (56’ Verde), Aniceto (46’ Cittadini), Tomasin, Cabrera, Di Lorenzo, Di Costanzo, Acosta. A disp.: Santaniello, Iacono, Arcamone, Di Meglio. Allenatore: Carlo Sanchez

Arbitro: Federico Isu di Cagliari

Assistenti: Gaeta di Nocera Inferiore e Petruzziello di Avellino

Marcatori: 24’, 47’ pt Orefice (RN), 47’ Serrano (RF), 78’ rig. Pozzebon (RN), 95’ Pelliccia (RF)

Ammoniti: Fontanarosa (RN), Cabrera (RF)

Espulso al 90’ Nocchiero (RN) per doppia ammonizione

Recupero 2’ pt, 6’ st