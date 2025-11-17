Ore d’ansia per Raffale, rimasto vittima dello schianto in via Montecito

Sabato sera vi avevamo raccontato del grave incidente avvenuto in via Montecito, dove una Smart di prima generazione era finita fuori strada schiantandosi contro un albero di pino. Nelle ore successive il quadro clinico del conducente, Raffaele Coppa, trent’anni circa, si è rivelato ancora più serio di quanto apparisse nell’immediatezza. L’impatto, avvenuto poco dopo le 18, ha provocato traumi gravissimi, mentre restano da chiarire le cause della perdita di controllo dell’auto, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stata favorita dall’asfalto reso insidioso dall’umidità.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i mezzi del 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato le prime cure al giovane. Le condizioni di Raffaele sono apparse subito molto gravi. Trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, i medici hanno immediatamente valutato la necessità di un trasferimento su una struttura della terraferma meglio attrezzata per il tipo di trauma riportato.

Il ragazzo ha infatti subito una frattura per schiacciamento dell’atlante, la prima vertebra cervicale, fondamentale per la stabilità della testa e per i movimenti. Una lesione estremamente delicata, che può comportare conseguenze severe. Intorno alle 23.30 Raffaele è stato trasferito in elicottero all’Ospedale del Mare di Napoli, centro specializzato nella gestione dei traumi complessi.

Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver udito lo schianto dalle proprie abitazioni. La Smart incidentata è stata rimossa con l’ausilio di un carro gru Aci. Intanto via Montecito torna a far parlare di sé per ragioni tragiche: il tratto compreso tra il Majo e il Fango è purtroppo noto per essere stato, negli anni, teatro di incidenti gravissimi, alcuni dei quali mortali. Proprio nelle vicinanze del punto in cui la vettura di Raffaele ha terminato la sua corsa hanno perso la vita, in passato, il rinomato chef Nicola Impagliazzo e il dottor Gaetano Sportiello.

La comunità locale, alla quale il giovane è molto legato, segue con apprensione l’evolversi delle sue condizioni. Al momento, mentre il giornale va in stampa, non risultano ulteriori aggiornamenti ufficiali oltre a quelli diffusi nelle prime ore successive allo schianto. Raffaele Coppa resta in coma farmacologico e la prognosi rimane riservata.