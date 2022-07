Ordine pubblico e codice della strada: i controlli della Polizia Locale di Ischia

In vista dell’estate e dell’aumento rilevante di presenze sul territorio comunale e isolano, la Polizia Municipale di Ischia guidata dal S. Ten. Dott.ssa Chiara Romano ha intensificato i controlli in tema di sicurezza, ordine pubblico e sicurezza stradale.

Dal 1 luglio al 18 luglio sono state elevate n.861 sanzioni per violazioni al codice della strada, con la rimozione di 18 veicoli a mezzo carro gru. In diverse fasce orarie sono stati organizzati postazioni di controllo lungo le strade comunali ed in questo caso sono state elevate 22 contestazioni di cui 9 per non aver rispettato il divieto di sorpasso e in un caso si è proceduto al ritiro della patente.

Nell’ambito dei controlli sul commercio ambulante sono stati sanzionati quattro soggetti privi delle autorizzazioni prescritte. Oltre alla sanzione amministrativa si è proceduto al sequestro della merce oggetto di vendita abusiva e all’emissione di altrettanti ordini di allontanamento D.A.S.P.O. Nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli, oltre che nei settori precedentemente descritti, anche sulle affittanze, sull’utilizzo di biciclette elettriche all’interno di ZTL e sul rispetto dei limiti di velocità.