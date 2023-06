Ordinanza per il rifacimento del parapetto crollato di via Girardi. Dopo cinque anni!

Con l’ordinanza n° 6 il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino ha dato mandato al responsabile dell’Area III Tecnica di provvedere ad horas all’esecuzione dei lavori per mettere in sicurezza il parapetto crollato di via Salvator Girardi sul lungomare che costituisce da tempo un grave pericolo per la pubblica incolumità.

Il Sindaco ha ordinato di incaricare una ditta per il ripristino dello stato dei luoghi col rifacimento del parapetto e dei tubolari in ferro.

Come si ricorderà cinque anni addietro una consistente porzione del parapetto cedette provocando il ferimento di 3 anziani turisti, ospiti di un albergo della zona che allora è rimasta transennata per evitare ulteriori pericoli.

Fino ad oggi però nessun intervento era stato effettuato per ricostruire il tratto di muro e sostituire i tubi crollati e restituire a quella zona, frequentata da tanti turisti ed isolani, la sicurezza ed il decoro adeguati.

“Qualcuno si era forse dimenticato di quel pericolo latente e di quello sconcio in una dei luoghi più in vista del nostro comune, che versava in uno stato di abbandono. In quella zona ci sono hotel, lidi, una chiesa e dei locali notturni ed era nostro dovere provvedere a risolvere il problema il prima possibile, sia per gli ospiti della nostra isola che per tutti gli ischitani che amano frequentare, in ogni stagione, il nostro bellissimo lungomare” ha affermato il sindaco Ferrandino