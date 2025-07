Ordinanza dopo l’esplosione del 23 luglio. Ischia, divieto d’uso per l’appartamento a San Ciro

Il sindaco e il responsabile del Servizio 7 richiamano la nota dei Vigili del Fuoco e la relazione dell’Utc. L’abitazione era occupata da due anziani coniugi

Per l’appartamento a San Ciro dove mercoledì mattina si è verificata una forte esplosione, per fortuna senza gravi conseguenze per i due anziani coniugi occupanti, è arrivata l’ordinanza contingibile e urgente di interdizione e divieto di uso per situazione di pericolo.

Il provvedimento, a firma del sindaco Enzo Ferrandino e del responsabile del Servizio 7 ing. Francesco Iacono, richiama la nota trasmessa nella stessa giornata del 23 luglio dai Vigili del Fuoco, intervenuti dopo l’esplosione causata da una fuga di gas verificatasi nell’appartamento al primo piano di un edificio a due piani alla Traversa Morgioni. In particolare si evidenzia che «nelle more del ripristino dello stato dei luoghi, è stato inibito ad horas l’uso dell’appartamento sopra specificato, considerato che, a seguito dell’esplosione, lo stesso è stato in parte danneggiato, compresi i relativi impianti domestici che sono stati disattivati dal personale VF».

Sollecitando da parte dell’Utc «una verifica strutturale e strumentale dell’appartamento interessato dall’esplosione, oltre ai lavori necessari che il caso richiede, compresa la verifica degli impianti».

Il sopralluogo è stato effettuato nella stessa giornata e la relazione descrive quanto emerso: «Giunti sul posto si constatava che la predetta abitazione è stata danneggiata da un’esplosione avvenuta nella zona cucina dovuta presumibilmente ad un accumulo di gas. In tale appartamento si riscontrano lesioni su alcune murature portanti che delimitano il locale cucina e l’adiacente stanza da letto. Nella parte sommitale del cantonale del fabbricato posto a nord – est risultano distaccati alcuni conci di muratura. In varie stanze si riscontra il distacco degli infissi e del portone d’ingresso.

L’appartamento interessato dall’esplosione risulta inutilizzabile nelle more della verifica delle strutture e degli impianti e nelle more dell’esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Per i distacchi di intonaco che si riscontrano principalmente nella parte sommitale del perimetrale est e cantonale nord – est, nelle more dei lavori di messa in sicurezza/ripristino, risulta opportuno inibire l’utilizzo di una parte del cortile del piano terra, una fascia di almeno metri 1,00 dal perimetrale est e cantonale nord – est, già delimitato ed inibito dal personale dei V.F.».

L’ordinanza richiama lo stato di criticità riscontrato e che «l’appartamento necessita, nella sua interezza, della messa in sicurezza delle parti danneggiate dall’esplosione e dal conseguente incendio». Di conseguenza lo stesso «nello stato in cui si trova costituisca grave pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e quindi necessita, con l’urgenza che il caso richiede, della messa in sicurezza».

Il provvedimento ordina al proprietario dell’immobile «di interdire l’accesso all’immobile e all’area interessata fino all’eliminazione della situazione di pericolo; di effettuare ad horas le opere provvisionali ed interdittive per l’eliminazione del pericolo».

Intimato il divieto d’uso dell’appartamento fino all’eliminazione della situazione di pericolo al proprietario e ai due occupanti.