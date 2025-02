Opere pubbliche, Forio a passo spedito per l’acquisto di un’area in località Cavallaro

Il Comune di Forio compie un ulteriore passo avanti nell’ambito della ricerca di aree idonee alla realizzazione di opere pubbliche. Con la determinazione n. 162 del 28 gennaio 2025, il Responsabile del Servizio Cimiteri, Manutenzione e gestione impianti sportivi e tutela paesaggistica, Marco Raia, ha disposto l’affidamento dell’incarico per la redazione della valutazione economica di un compendio immobiliare situato in località Cavallaro. L’intervento prevede, inoltre, l’elaborazione di prove strutturali e la relazione preliminare sui risultati ottenuti.

La selezione dell’area e le fasi preliminari

L’iter amministrativo ha preso il via con la Delibera di Giunta Municipale n. 199 del 2 agosto 2024, che aveva dato mandato al Responsabile del Settore VIII di procedere con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse. L’obiettivo era individuare terreni o immobili privati da destinare alla realizzazione di infrastrutture pubbliche. Successivamente, con la Determina Dirigenziale n. 1335 del 9 agosto 2024, è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisto o la locazione di aree idonee a tale scopo. A seguito della pubblicazione, la Commissione incaricata ha esaminato le proposte ricevute, tra cui quella della Iacono Invest SRL, che ha offerto un compendio immobiliare situato in via Provinciale Lacco, località Cavallaro.

Affidamento dell’incarico e procedura di selezione

Dopo aver verificato la conformità della proposta rispetto alle esigenze dell’amministrazione comunale, il Comune ha ritenuto necessario affidare un incarico per la valutazione economica del bene, oltre all’elaborazione delle prove strutturali necessarie per definirne l’idoneità. Per garantire un iter celere e trasparente, l’ente ha utilizzato la piattaforma ANAC per l’affidamento diretto della prestazione professionale.

La scelta è ricaduta sull’ingegnere Paolo Carotenuto, professionista con esperienza nel settore, a seguito di una trattativa diretta avviata il 22 gennaio 2025 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). L’offerta presentata dall’ing. Carotenuto ammonta a 15.500 euro, al netto del ribasso applicato rispetto alla base d’asta. L’importo complessivo, comprensivo di oneri di legge, è pari a 19.666,40 euro, già previsto nel capitolo di bilancio dedicato all’operazione.