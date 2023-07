Operazione Sant’Anna, il Regno di Nettuno scende in campo: sensibilizzazione e pulizia post-festa

Per la tradizionale Festa a mare agli scogli di Sant’Anna l’area marina protetta Regno di Nettuno scende ancora una volta in campo con l’ormai consueta e imponente opera di prevenzione e sensibilizzazione e con le attività di pulizia post-evento.

Due gli appuntamenti in calendario: martedì 25 luglio, alla vigilia dell’evento clou dell’estate dell’isola d’Ischia, a partire dalle 16.30 il team del Regno di Nettuno allestirà un info point nel piazzale Aragonese, con una serie di laboratori di educazione ambientale in collaborazione con associazioni del territorio.

Giovedì 27, invece, all’indomani della Festa, l’obiettivo è di pulire le scogliere e i fondali della baia di Cartaromana: appuntamento alle 8.30 al ristorante da Cocò con la registrazione dei partecipanti (l’evento è aperto a tutti) e la distribuzione del materiale necessario per le operazioni; dalle 9.30 il via alle attività.

“Come tradizione portiamo avanti il nostro messaggio volto a un comportamento responsabile prima, durante e dopo questa grande festa della tradizione. – spiega il direttore dell’area marina protetta, Antonino Miccio – Negli anni il nostro impegno ha portato a un consistente miglioramento della situazione”.

Quest’anno, peraltro, il Regno di Nettuno partecipa direttamente per la prima volta alla competizione delle barche allegoriche con una sua barca, “Il pescatore e il Castello”, nata da un’idea di Cenzino Di Meglio liberamente ispirata alla vita di un pescatore nato e vissuto sull’isola d’Ischia, il cui bozzetto è a firma di Umberto Cuomo. Una storia che ha in sé la forza di tutte le storie del mondo, raccontata in collaborazione con Studio A.