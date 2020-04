In una strana domenica della “Liberazione”, in questo ponte di festa in un tempo sospeso come quello che stiamo vivendo, a Piano Liguori, i Carabinieri Forestali hanno portato a segno un’operazione importante. Supportati dall’azione dei Vigili del Fuoco hanno scovato un piccolo “arsenale” di munizioni pronte per la caccia.

Al momento, secondo le prime indiscrezioni trapelate, si parla di un fermo ma si attendono aggiornamenti sull’evoluzione dei fatti e dell’indagine nelle prossime ore.