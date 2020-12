OPERATI E CONTAGIATI! Alto rischio nel reparto di chirurgia del Rizzoli. Tre pazienti infetti dopo il ricovero da “sani”

La denuncia del medico in servizio: “Ho paura per me e per i miei figli tra sanificazioni mancate e chiusure che non ci sono”

Ida Trofa | Contaminato il reparto di chirurgia del PO “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, la situazione dell’unico ospedale isolano si fa seria e la terza ondata di questa maldetta pandemia rischia di riservarci un’altra tragica “Villa Mercede“.

Parliamo di un reparto cruciale. Il cuore del presidio dove già due medici di spessore e un infermiere sono risultati positivi, mentre un terzo medico, sintomatico, attende di conoscere se sia stato contagiato o meno. Un reparto rimasto aperto e operativo sino a poche ore fa, eccetto le stanze dove erano ricoverati i pazienti trovati positivi e le stanze riservate, fin qui, ai medici contagiati.

Questi spazi, così come la camera di degenza sarebbero state sanificate dagli addetti alla sanificazione della EPM. Contestualmente, inoltre, sono stati spostati i due pazienti trasferiti presso la contumacia del reparto covid in Medicina. Si tratta di due pazienti, in particolare, su tre, tenuti sotto stetta osservazione dopo l’insorgere di una polmonite interstiziale da covid.

I tre pazienti della chirurgia sono stati sottoposti recentemente a un delicato intervento operatorio al colon per alcune patologie gravi. Prima dell’intervento i pazienti sono stati sottoposti a ben due tamponi risultati negativi. A pochi giorni dall’intervento l’insorgere dal drammatico contagio.

Restano altrove, senza comprendere dove, gli altri pazienti comunque meno gravi venuti a contatto con i contagiati. Costoro sono in attesa di conoscere quali saranno le procedure (a parte affidarsi alla buona sorte e sperare di essere scampati al virus!) riguardanti il prosieguo del loro ricovero. Mentre andiamo in stampa, è in corso una riunione ad oltranza per stabilire il da farsi. Si valuta la chiusura del reparto per la bonifica.

Altro grave problema, adesso, è il personale venuto a contatto con i postivi, soprattutto coloro che risultando asintomatici, dovrebbero essere lasciati in isolamento. I tamponi sono previsti in caso di sintomi o contatto diretto, ma c’è chi, per paura, ha deciso di farsi tamponare a proprie spese.

Il grido di allarme dei medici e del personale sanitario

Noi de Il Dispari, dopo i fatti dei medici contagiati rimandati a casa, da soli, “liberi” di contagiare, e la situazione border-line del primo parto COVID in ginecologia ed ostetricia, abbiamo cercato di comprendere il disagio degli addetti ai lavori. In molti visto il clima di caccia alle streghe i medici hanno preferito rimanere anonimi, ma hanno comunque voluto spiegarci la gravità dei fatti.

“Abbiamo famiglia. Mariti e mogli, spesso con i loro problemi – ci spiega un medico del Rizzoli alle prese con il contagio di colleghi e pazienti – vogliamo stare tranquilli e proteggere le nostre famiglie, i nostri figli, quando rientriamo a casa. Vogliamo proteggere i nostri assistiti. Dopo il caso registrato in reparto non riesco a spiegarmi cosa stia accadendo. Come sia potuto accadere che i pazienti prima di essere operati fossero negativi ed ora sono positivi. Forse davvero si sta gestendo male i percorsi COVID e forse davvero rischiamo di collassare. Penso che sia una situazione gravissima e la direzione sanitaria dovrebbe essere chiara ed intervenire prima che sia troppo tardi . Non è la prima volta che accade, che nostri colleghi si ammalino, magari anche abbandonati a se stessi e senza tutele, ma questa volta non può passare tutto inosservato”.

Il Rizzoli non è attrezzato, rischiamo di trasformarci ne “La Schiana” o nella nuova “Villa Mercede” della fase 3

La vicenda, però, va raccontata a monte.

Il Rizzoli non era attrezzato per l’ordinario, figuriamoci per lo straordinario con l’emergenza covid e la pretesa di tenere il complesso ospedaliero, le attività di elezione e i reparti pienamente operativi, ma in promiscuità con i percorsi COVD-19. Il reparto dedicato al Coronavirus, di fatto, non ha filtri. Tutto passa negli stessi corridoi, nello stesso ascensore, nello stesso pronto soccorso e vicino alle sale operatorie. E la guerra interna tra primari, con una direzione sanitaria impalpabile senza voce in capitolo, sta alimentando il dramma di un ospedale che non è in grado di curare i propri malti. Anzi rischia di ucciderli esponendoli al contagio, ricoverandoli senza la giusta assistenza e in un’ambiente oggettivamente tenuto in condizioni igieniche precarie e indegne.

Eppure la realtà bisogna raccontarla per capire se si possono evitare alcuni errori o se si stanno ripetendo gli stessi della prima ondata, quando ancora molte cose non si conoscevano, o ancora peggio, si sta rischiando di trasformare il Rizzoli, l’unico ospedale e isolano, in un cluster di contagio inarrestabile per eccessi di sicurezza, prepotenza o tracotanza organizzativa.

Oramai sono decine i medici contagiati, molti costretti all’isolamento fiduciario senza assistenza e senza sostegno, costretti ad andare a casa con mezzi provi, spesso mezzi publici e alimentando il rischio contagio. Ora stanno diventando decine anche i pazienti che si ricoverano in ospedale senza essere affetti dal Coronavirus e si ritrovano a combattere per la sopravvivenza per inferii gravi da COVID-19.

Un contagio conclusosi in queste ore con l’ipotesi di chiusura e bonifica della chirurgia ed il trasferimento di due pazienti infettati, appena operati al colon, in un reparto ad alto rischio mortalità: la contumacia covid del complesso ospedaliero di via Fundera.

Ora la domanda sorge spontanea per dirla alla Marzullo.

Ovvero, come è possibile che ancora si creino focolai nei reparti ospedalieri?

Se un paziente sfugge ai tamponi al suo ingresso in un reparto, cosa di per se già grave, chi garantisce il presidio e le attività ospedaliere quando ci si avvede dell’errore di tracciamento? Non sarebbe opportuno bonificare l’intero ambiente costantemente e non magari, limitarsi, ad agire solo nelle stanze, dove si rilevano pazienti o medici infetti visto che il personale a contatto con il paziente, circola per le altre camere, la medicheria, i corridoi, le cucine, il refettorio, gli spogliatoi, gli uffici e i punti ristoro, con il rischio di diffondere di essere loro malgrado untori, portando in giro il virus?

Peggio ancora con organici ridotti all’osso e la grave stanchezza e lo stress che pervade l’ambiente e lacchese.

Nella prima ondata si registrarono in molti reparti ospedalieri contagiati. Il Rizzoli se l’era cavata restando dedicato al Covid, sospendendo le operazioni e sfruttando una buona dose di omertà. Ora quel clima si è infranto e il virus aleggia indisturbato intaccando nell’animo il presidi. Nella fase 1 “Villa Mercede“ sull’isola aveva a pagato il prezzo più alto ereditando il contagio ed il focolaio più grave e letale per la comunità da un ospedale.

Pensiamo al guaio de “La Schiana“ di Pozzuoli, focolai e diffusioni del virus proprio perché si sanificavano le stanze e non i reparti, magari non si considerò almeno in un primo momento, che un operatore a contatto con il paziente positivo, avrebbe potuto contrarre il virus e portarlo in giro. Magari si teneva nascosto il contagio per non fare brutte figure con l’ASL e il dirigente politico di riferimento.

Ecco perché sarebbe utile dire la verità, essere onesti solo stato del PO isolano, sanificare l’intero complesso e non limitarsi a un solo ambiente. Sarebbe opportuno, soprattutto, guardare in faccia alla verità: il Rizzoli è allo sbando e non può gestire il covid. Non po’ gestire addirittura il covid e gli interventi di elezione insieme.

A questo punto appare chiaro, quasi scontato e pleonastico, dire che la chirurgia sarebbe dovuta essere subito chiusa per essere interamente bonificata, invece sappiamo che si sta ancora discutendo, dopo i risultati positivi dei tamponi di medici e infermiere e dei pazienti. Ora il rischio tracollo e mega focolaio ospedaliero è più che una realtà.