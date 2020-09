Opera & politica. Il pisciaturo di Piazza degli Eroi

Con l’arrivo di Carolina Monti in giunta arriva anche la proposta di installare nella piazza “milionaria” un’opera di Giovanni de Angelis. Forse l’artista ischitano più quotato al momento. Un’opera in marmo, di dimensioni notevoli. Per bloccare Carolina Monti, però, un’altra parte della Maggioranza di Enzo Ferrandino sollecita Giorgio Brandi che suggerisce l’installazione di un’opera di Giuseppe Maraniello.

Un altro grande interprete dell’arte contemporanea italiana.Due parti della maggioranza che hanno iniziato a litigare volendo guardare la vicenda con un taglio locale. Un dibattito artistico su quella che poteva essere una scelta di qualità. Marmo o bronzo? Il taglio delicato delle forme modellate tra Ischia Ponte e Carrara o il metallo modellato in fonderia a Milano?Niente di tutto questo.

Alla fine ha vinto Paolo Ferrandino. E tra Giuseppe Maraniello e Giovanni de Angelis ha vinto Nicola Riccio. Un bravo piastrellista che, forse, collabora con lo studio della Pagoda. Una soluzione da perfetto colpo di mano, un bravo artigiano delle maioliche che abbelliscono le tante case abusive, magari progettate alla Pagoda. Un lavoro, magari pregevole, simile a tanti cessi che si vedono in tante case ischitane.