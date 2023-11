Open day “Imperatore Travel” per professioni turistiche

Therasia Resort, Botania Relais & Spa e Costa del Capitano -Hotel 5 stelle “The Leading Hotels of the World” offrono una importante opportunità per chi è alla ricerca di nuove sfide e desidera far parte del loro team. E’ stato organizzato un open day per la individuazione di nuovi talenti per arricchire il proprio team e contribuire alla creazione di esperienze indimenticabili per gli ospiti. I reparti di interesse sono i seguenti: Sales & digital marketing; Food and beverage; Housekeeping; Booking; Front office, accoglienza e Guest Relation; Wellness & Spa.

L’open day si terrà il 29 novembre dalle 9 alle 13 presso gli uffici della Imperatore Travel World a Forio. Gli interessati dovranno essere muniti di curriculum vitae. Per info tel. il 081 997978.