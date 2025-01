Open Day all’Istituto Cristofaro Mennella: un viaggio tra innovazione e formazione

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella” di Lacco Ameno apre le sue porte al pubblico con un Open Day imperdibile, un evento che unisce orientamento scolastico, innovazione e scoperta. Il 29 gennaio 2025, dalle 15:00 alle 17:00, studenti e famiglie avranno l’opportunità di esplorare l’ampia offerta formativa della scuola, partecipando a laboratori interattivi e incontrando docenti ed esperti. L’iniziativa, che si svolgerà presso la sede di Lacco Ameno, rappresenta un momento chiave per chi desidera conoscere da vicino il mondo dell’istruzione tecnica e professionale, con un focus su discipline innovative e settori emergenti. Dalla robotica alla gestione dei servizi portuali, passando per il turismo e la sanità, il programma dell’Open Day promette un’esperienza coinvolgente e istruttiva.

Un viaggio nella formazione: il programma dell’Open Day

L’evento prevede un ricco programma di attività e laboratori, ideato per offrire agli studenti un assaggio pratico delle competenze che potranno acquisire durante il loro percorso scolastico. Tra i protagonisti dell’Open Day ci saranno il Laboratorio di Robotica, curato dal professor Di Costanzo Alfonso, e il Laboratorio di Competenze Digitali, tenuto dal professor Lamonica Luigi, entrambi pensati per avvicinare i giovani alle nuove tecnologie e alle competenze richieste dal mercato del lavoro.

L’istituto non trascura l’importanza delle discipline turistiche e aziendali, come dimostra la presenza del Laboratorio delle Discipline Turistico-Aziendali, guidato dalla professoressa Iacono Concetta, e del Corso I.T.S. Gestione Servizi Portuali, pensato per preparare gli studenti a una carriera nel settore marittimo e della logistica.

Un aspetto fondamentale del programma riguarda l’ambito socio-sanitario, con laboratori di igiene, animazione nei servizi socio-sanitari e primo soccorso, condotti da docenti specializzati come le professoresse Castaldi Felicia ed Egizio Orlanda e il professor Di Massa Andrea. L’offerta didattica si amplia ulteriormente con il Laboratorio di Lingua dei Segni, un’opportunità unica per apprendere una competenza sempre più richiesta nel campo dell’inclusione sociale.

Gli studenti con una passione per la creatività avranno la possibilità di partecipare al Laboratorio di Arti Creative, diretto dalla professoressa Capossela Vanessa, mentre chi è affascinato dalle stelle potrà esplorare l’universo nel Laboratorio di Planetario, a cura del professor Di Nocera Adriano.

L’Open Day sarà anche un momento importante per gli adulti interessati alla formazione professionale, con una sezione dedicata ai corsi per diplomati in Tecnico dei Sistemi Energetici, Tecnico Turistico e Servizi per la Sanità.

Un punto di riferimento per la formazione a Ischia

L’Istituto Cristofaro Mennella si conferma come un punto di riferimento educativo per l’isola d’Ischia, offrendo un percorso scolastico completo e mirato all’inserimento nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni, la scuola ha ampliato la sua offerta formativa con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato e alle aspettative degli studenti, investendo in nuove tecnologie e metodologie didattiche innovative. Secondo recenti dati sull’istruzione professionale in Italia, gli istituti tecnici e professionali hanno visto una crescita costante di iscrizioni, segno dell’interesse sempre maggiore verso percorsi che offrono competenze pratiche e possibilità concrete di occupazione. L’Open Day rappresenta dunque un’opportunità strategica per gli studenti dell’isola che vogliono costruire il proprio futuro con una formazione solida e qualificata.

Un appuntamento da non perdere

L’invito è rivolto a studenti, genitori e chiunque voglia approfondire le opportunità offerte dall’istituto. Durante l’evento, sarà possibile ricevere informazioni sulle iscrizioni, confrontarsi con i docenti e visitare i laboratori. L’Istituto Cristofaro Mennella attende i visitatori nella sua sede di Via Provinciale Lacco-Fango n.1, Lacco Ameno, con l’obiettivo di mostrare come la scuola possa diventare un ponte tra il presente e il futuro lavorativo degli studenti. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.ismenellaischia.edu.it o contattare direttamente la segreteria al numero 081 19312019. L’Open Day si preannuncia come un evento di grande rilevanza per il panorama scolastico ischitano, offrendo ai giovani una panoramica completa delle opportunità di studio e carriera disponibili sull’isola e oltre.