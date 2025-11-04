Onorificenza al merito per il luogotenente Di Meglio: l’isola applaude il nuovo Cavaliere della Repubblica

Oggi, 4 novembre 2025, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il luogotenente Arcangelo Di Meglio è stato decorato con il prestigioso titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia, organizzata dal Quirinale, rappresenta un riconoscimento importante per chi ha servito con dedizione lo Stato italiano.

Una carriera al servizio del territorio e delle Forze Armate

Originario dell’isola di Ischia, Di Meglio ha costruito una carriera significativa nell’Arma dei Carabinieri, ricoprendo incarichi di rilievo nelle province di Latina, Roma e Napoli. Il luogotenente ha guidato in particolare la Stazione di Casamicciola Terme, distinguendosi per la sua professionalità e il forte legame con il territorio, specialmente in contesti delicati e complessi come quello della sua Ischia.

Attuale impegno nella Polizia Militare Marina di Napoli

Attualmente, Arcangelo Di Meglio è a capo di un Nucleo della Polizia Militare Marina di Napoli, dove continua il suo servizio con dedizione e impegno nella salvaguardia dell’ordine e della sicurezza militare. Questa onorificenza rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un attestato al valore e alla dedizione di chi opera quotidianamente per la sicurezza e il benessere della comunità nazionale.​