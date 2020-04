Onore al compagno Aldo! | #4WD

Si può essere anticomunisti fino al midollo, biasimando certa sinistra ogni giorno e più volte senza timore di commettere chissà quale errore, sia esso di forma o di sostanza; ma davanti alla luce inoffuscabile della cultura e delle menti superiori il cappello deve andar giù senza indugi e senza pregiudizi di parte.

Ho conosciuto Aldo Masullo grazie al mio fraterno amico Michele Rossena e ne sono rimasto letteralmente folgorato, affascinato, estasiato. Ogni qualvolta ho potuto raggiungere Napoli per ascoltare una sua conferenza all’Istituto Italiano per le Scienze Umane l’ho fatto senza indugi, mai pentendomi di aver attraversato il Golfo per ascoltare quell’uomo fragile nel suo aspetto senile, ma sempre nel pieno della lucidità, in grado di spaziare senza alcun bisogno di prepararsi tra concetti filosofici, parallelismi generazionali e citazioni tanto azzeccate quanto minuziose, degne dell’invidia di tanti oratori ben più giovani e mediaticamente presenti di lui. Sentirlo parlare, così come leggerne un editoriale, provocava la stessa, identica sensazione: soggezione allo stato puro, incredulità, reverenza, ammirazione, forse devozione, mai figlie di una personalità che pur non risparmiando sfoggi di conoscenza fuori dal comune e sorprendenti a quell’età, riusciva poi a metterti totalmente a tuo agio, condendo di affabile capacità di ascolto e confronto il tuo pur breve e occasionale incontro con lui.

La mia stima per Aldo Masullo, dopo la prima volta che ebbi l’onore e il piacere di ascoltarlo e di definirlo un autentico “mostro dei nostri tempi”, non cambiò affatto nello scoprire, leggendo il suo curriculum, che fosse stato esponente storico del Partito Comunista Italiano, già parlamentare italiano ed europeo e consigliere comunale di Napoli. I suoi splendidi novantasette anni non sembreranno mai abbastanza: “compagni” del genere hanno già guadagnato l’eternità in molti cuori. Compreso il mio.

Che la terra Ti sia lieve, Prof!