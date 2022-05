OMNIA PONTUS, tutto è mare. Presentazione dei risultati/report dell’Azione di Cooperazione “FLAGCHAIN – Seafood Traceability Blockchain”

Domenica 29 maggio 2022, ore 11:30, presso la Sala Multimediale Aenaria (via San Giovan Giuseppe della Croce 73 – Ischia Ponte) conferenza con presentazione dei risultati/report

dell’Azione di Cooperazione “FLAGCHAIN – Seafood Traceability Blockchain”

Modera i lavori: Ciro Cenatiempo, Giornalista



Ci saranno i saluti istituzionali di Vincenzo Ferrandino, Sindaco di Ischia; Nicola Caputo, Assessore Regionale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e Giuseppe Ferrandino, Europarlamentare – Vicepresidente Commissione Pesca

Interverranno:

Dott. Umberto Castellaccio, Presidente del CdA del FLAG “Sviluppo Mare Isola di Ischia e Procida”

Dott. Luca Tortora, Direttore del FLAG “Miglio d’Oro”

Ing. Danilo Guida, Direttore del FLAG “Pesca Flegrea”

Tenente di Vascello Antonio Cipresso, Comandante Circomare Ischia



“La filiera del pescato ad Ischia: dati, norme e attività di prevenzione”

Dott. Luigi Sicignano

Funzionario Regione Campania UOD Agricoltura Urbana e Costiera

“PO FEAMP 2014-2020 – L’importanza delle strategie di sviluppo locale di tipo participativo”

Dott.ssa Marcella De Martino, Responsabile CNR-IRISS del progetto: “Una rete da pesca per i rifiuti marini”

Sperimentare un modello di economia circolare sul riciclo dei rifiuti marini come le reti da pesca (gost fishing) e la plastica (Pet) – co-progettando soluzioni innovative in grado di generare valore economico, sociale ed ambientale per l’intero territorio e le comunità locali in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Avv. Gabriele Melluso, Vice Presidente Nazionale di Assoutenti associazione a tutela dei consumatori riconosciuta dal Mise e coordinatore del progetto Marine Litter – Miglio d’oro

Dalla Waste-chain alla fisherman science come rendere un processo di economia circolare un processo di sviluppo sostenibile

Pasquale Palamaro, Chef 1 stella Michelin

“Stagionalità del pescato: interpretare il territorio”

Silvia d’Ambra, Agronoma, Slow Food

“La pesca e le scelte sostenibili sulle nostre tavole”

Percorsi di gusto con con risorse ittiche locali.



Vecchio Mercato Comunale

1ª Trav Buonocore – Ischia Porto

“Omnia Pontus – Tutto è mare”

ore 13:00

Aperitivo “Flagchain”

Degustazioni di specialità di mare

ore 15:00

ore 20:30

“Navigando verso Aenaria”

Un tour tra storia, tradizione e archeologia